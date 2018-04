Opvallend: vier grootste voetballanden hebben elk één ploeg in halve finales Champions League

Tweevoudig titelverdediger Real Madrid en Bayern München hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Eerder wisten ook al As Roma en Liverpool zich te plaatsen bij de laatste vier, waardoor de vier grootste voetballanden vertegenwoordigd zijn. Voor het eerst sinds 2010 is geen enkel land met meer dan één ploeg present.

Na de 0-3 overwinning van Real in Turijn leken de halve finales mijlenver weg voor Juventus. Maar dankzij twee treffers van Mandzukic (2., 37.) en een goal van Matuidi (61.) mochten de Italianen opnieuw dromen. In een regelrechte thriller kreeg de Koninklijke diep in de blessuretijd een strafschop, gevolgd door een rode kaart voor Juve-doelman Buffon. Ronaldo faalde niet en schoot Real naar de halve finales.

In de eigen Allianz Arena kwam Bayern niet meer in de problemen tegen Sevilla. De Rekordmeister speelde 0-0 gelijk tegen de Spanjaarden. De Duitse landskampioen had de heenmatch met 1-2 gewonnen.

Dinsdag zorgde AS Roma voor een enorme stunt tegen Barcelona. Radja Nainggolan en co. trokken in het Stadio Olimpico met 3-0 aan het langste eind en haalden zo een 4-1 nederlaag op. Ook Liverpool zit bij de laatste vier. Na de heenmatch (3-0) ging Manchester City ook in de return onderuit: 1-2.

Vrijdag (12u Belgische tijd) wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de halve finales. De finale vindt op 26 mei plaats in het Oekraïense Kiev.

Uitslagen:

Bayern München (Dui) - Sevilla (Spa): 0-0 (heen: 2-1)

Real Madrid (Spa) - Juventus (Ita): 1-3 (heen: 3-0)

AS Roma (Ita) - Barcelona (Spa): 3-0 (heen: 1-4)

Manchester City (Eng) - Liverpool (Eng): 1-2 (heen: 0-3)