De pil voor meeuwen komt eraan (al zijn al een maand overtijd)

Blankenberge - Vanaf volgende week start het zoveelste hoofdstuk in de strijd tegen meeuwenoverlast. Het stadsbestuur keurde afgelopen dinsdag het gebruik van anticonceptie en drones goed om de overpopulatie tegen te gaan. De anticonceptie komt eigenlijk te laat, want het broedseizoen is al een maand bezig. “De resultaten volgen op lange termijn”, zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open VLD).

Vanaf volgende week haalt het stadsbestuur met een nieuw proefproject nog maar eens de grove middelen boven om meeuwenoverlast te stoppen. Afgelopen dinsdag werd het gebruik van drones en anticonceptie om de overpopulatie van de dieren te stoppen, goedgekeurd. “Zo snel mogelijk worden de drones ingezet om meeuwennesten te detecteren”, zegt burgemeester Ivan De Clerck. “Vanaf volgende week zullen we ook van start met het toedienen van de anticonceptie. Op die manier moet de overpopulatie stoppen.”

Opvallend: de anticonceptie komt eigenlijk te laat, want het broedseizoen is al een maand bezig. De resterende tijd zal dus ingezet worden om te bekijken wat mogelijk is. “De resultaten moeten worden geëvalueerd op langere termijn”, zegt De Clerck. “Het is niet dat we binnen de maand een spectaculaire daling van het aantal meeuwen zullen zien.”

Agressief

Meeuwen leiden elke zomer tot heel wat ergernissen bij bezoekers en inwoners van Blankenberge. Ze gedragen zich erg agressief en veroorzaken al vanaf ’s ochtends vroeg geluidsoverlast. Het stadsbestuur doet daarom een beroep op dierenarts Pieter Colla, die het project met anticonceptie voor duiven in Tongeren succesvol begeleidde. Hij heeft het vooralsnog over een testfase door het tijdgebrek.

“Vanaf maandag onderzoeken we wat mogelijk is met de anticonceptie, maar veel effect zal dat dit jaar niet meer hebben”, zegt Colla. “Met duiven hebben we de nodige expertise, met meeuwen staan we daarin minder ver. Daarom is dit gewonnen tijd voor volgend jaar.”

Volgens het stadsbestuur zou de anticonceptie verwerkt zitten in een laagje rond maïskorrels. Maar volgens Colla is dat niet de enige optie. “We denken eraan om vlees in de vorm van worstjes te gebruiken. Meeuwen zijn namelijk vleeseters.”

“Diervriendelijk”

Volgens Colla kan het project, dat eerder succesvol was bij duiven, ook een hit worden bij meeuwen. “Als het idee aanslaat, kan dit een erg mooi verhaal worden aan onze kust”, benadrukt hij. “Het is eigenlijk een diervriendelijk en goedkope oplossing om de overpopulatie bij meeuwen tegen te gaan.”

De productiekost voor zo’n 500 meeuwen draait rond de 3.000 euro. Normaal zal de kostprijs van het hele project in Blankenberge onder de 10.000 euro blijven.