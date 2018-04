Anderlecht-icoon Paul Van Himst: “Als de mensen van Coucke ook mijn plaats in de tribune nodig hebben, dan is dat maar zo”

De vuile voeten van Marc Coucke in de bestuurskamer en de slechte voeten van Sven Kums en co. op het veld: wat is dat toch allemaal met Anderlecht? Wie kan daar beter over oordelen dan clubicoon Paul Van Himst? De paars-witte legende, 74 intussen, heeft begrip voor de revolutie in het Vanden Stockstadion. En aan de vooravond van de klepper tegen Club Brugge gelooft hij zelfs nog in een 35ste landstitel. Tenminste, als Sint-Guido nog eens meespeelt. Want: “Anderlecht blijft Anderlecht.”

Op bezoek bij Brésor in Relegem, de koffiebranderij van Paul Van Himst. Het is altijd genieten, met Popol praten over paars-wit. Ook al is ‘zijn’ voetbal “al jaren” ver weg. En ook al is er een revolutie ...