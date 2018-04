Club Brugge zit weer met een keepersprobleem voor Anderlecht(en bijna volledige PO1)

Zonder een miraculeuze genezing wacht Club Brugge een keeperswissel. Nog maar eens. Eerste doelman Kenneth Vermeer (32) kampt immers met een spierscheur en mist zondag de topper in Anderlecht. Meer zelfs, de Nederlander staat weken aan de kant en moet zich reppen om in PO1 nog aan de bak te komen.

Leko moet voor topper teruggrijpen naar afgeschreven Vladimir Gabulov

Op Saulo Decarli na heeft Ivan Leko een volledig fitte kern om het beslissende luik van de titelstrijd aan te gaan. Of had. Gisteren zag de trainer hoe Kenneth Vermeer opnieuw ontbrak op training. “Hij volgt een individueel programma”, luidde de officiële mededeling van Club Brugge, maar volgens onze informatie kampt de doelman met een spierscheur in de liesstreek die hij opliep in de wedstrijd tegen AA Gent. Vermeer onderging maandag een scan en trainde dinsdag en woensdag niet mee. Gisteren kreeg hij de uitslag die duidelijk maakte dat het om een spierscheur ging wat hem al zeker de topper tegen Anderlecht zal doen missen. Meer zelfs, Vermeer zou zeker een maand buiten strijd zijn waardoor hij een groot deel van Play-off 1 zal moeten missen.

Gabulov terug in doel

De blessure van Vermeer kan op geen slechter moment vallen voor blauw-zwart. Niet alleen is er het grote belang dat zondag tegen Anderlecht op het spel staat, Vermeer zelf heeft het Brugse keepersprobleem eigenhandig naar de achtergrond gespeeld. Zijn start was niet foutloos, maar de Nederlander kroonde zich op de slotspeeldag van de reguliere competitie tegen Sint-Truiden wel tot matchwinnaar en speelde ook al in PO1 twee puike wedstrijden. Ironisch genoeg werd de Nederlander gisteren nog uitgeroepen tot Brugs speler van de maand maart, een titel die hij in april normaliter niet zal kunnen verlengen.

Foto: Foto Kurt

Door het uitvallen van Vermeer zal Leko terug naar Vladimir Gabulov moeten grijpen. De Rus flaterde in de vijf wedstrijden die hij voor Club speelde nooit echt, maar liet ook geen spetterende indruk na. Het feit dat Leko hem de laatste wedstrijden wel altijd meenam als tweede doelman maakt van hem echter de logische keuze om nu even te depanneren. Ethan Horvath en Guillaume Hubert schuiven tijdelijk een plaatsje op in de hiërarchie en mogen uitmaken wie nog eens de bank mag verwarmen.