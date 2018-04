Acteur die diaken afperste veroordeeld tot celstraf: “U hebt hem misbruikt”

Knokke-Heist / Anzegem / Izegem - Een voormalig acteur is in beroep veroordeeld tot 37 maand cel voor de afpersing van een diaken uit Izegem. De acteur kreeg een miljoen euro, maar dat ging volgens hem om een gift. Het hof gelooft hem niet en is ervan overtuigd dat het ging om afpersing.

In 2013 werd toenmalig diaken Didier M. door het Brugse bisdom uitgestuurd naar de Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo in Anzegem om als boekhouder het geld en onroerende goederen van de kloostergemeenschap te beheren. Achteraf bleek dat er voor 2,3 miljoen euro was verduisterd. Een miljoen euro daarvan ging naar Marc V. uit Knokke-Heist.

De oorspronkelijk uit Antwerpen afkomstige acteur, die ooit gastrolletjes vertolkte in series als Baantjer en Wittekerke, had de ex-diaken in 2012 leren kennen op een chatbox voor homoseksuelen. Hij liet zich meermaals door M. betalen voor seks en kon de ex-diaken overtuigen om te investeren in een megalomaan project met cinema’s en filmstudio’s in Antwerpen.

In juni 2015 leende de diaken hem een miljoen euro, maar een maand later al werd een document opgesteld waarin verklaard werd dat het ging om een gift.

Uiteindelijk werden beiden veroordeeld. De diaken tot vier jaar met uitstel, Marc V. tot vier jaar effectief. Enkel V. ging in beroep omdat hij er bij blijft dat het om een gift ging van de diaken. “Er zijn geen video's of foto’s gevonden, sms’en of telefoonberichten die in die richting wijzen. Die omzetting van een lening naar een gift was volgens hem boekhoudkundig nodig voor de zusters”, klonk het gisteren in het hof van beroep in Gent.

Profijt

Maar de procureur-generaal vond die uitleg ongeloofwaardig. “Ik heb respect voor eenieders seksuele geaardheid”, klonk het. “Maar het stopt wanneer men er profijt probeert uit te halen. U hebt misbruik gemaakt van zijn geaardheid, want Didier M. had alles te verliezen: zowel bij het bisdom als bij zijn vrouw.”

Ook het hof geloofde V. niet en oordeelde dat er sprake is van oplichting en afpersing. Wel werd de straf verminderd van vier jaar naar 37 maanden effectief. De man zit al sinds mei 2016 in de cel en kan vermoedelijk binnenkort vervroegd vrij komen.