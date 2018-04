CLUBNIEUWS. Spanning stijgt voor Antwerpse derby, Refaelov pikt weer aan

Komend weekend staan enkel interessante affiches gepland. Er is de topper tussen Club Brugge en Anderlecht, maar ook de Antwerpse derby. De spanning stijgt en dat is alvast te zien aan het clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Refaelov pikt weer aan met de groep

Na een extra dagje recuperatie pikte Refaelov opnieuw aan met de groep. De Israëliër kreeg dinsdag rust omdat hij zondag voor het eerst sinds lang 90 minuten speelde, maar kon weer zonder problemen trainen. Denswil en Cools bleven weer binnen, maar verwacht wordt dat zij vandaag of morgen aanpikken. Partner Hubo deelt honderd duotickets uit voor de topper tegen Anderlecht op 6 mei. De actie is voorbehouden voor digital members.(jve)

ANTWERP. Antwerpse derby voor volle Bosuil

Het ziet er naar uit dat de derby van komende zondag tussen Antwerp en Beerschot Wilrijk uitverkocht zal zijn. De laatste tickets voor Tribune 1 worden momenteel aan de man gebracht, waardoor er zondag 15.000 toeschouwers zullen zijn voor het Antwerpse burenduel. Dat aantal toeschouwers is geen record voor Play-off 2 - Genk en Standard lokten ooit al meer volk, maar het is wel de eerste keer dat een wedstrijd in die nacompetitie voor een uitverkocht stadion wordt gespeeld.

Antwerp kan dit weekend voor het eerst het volledige stadion uitverkopen omdat het vorige week van de veiligheidsdiensten een fiat had gekregen voor de capaciteitsverhoging van de hele Bosuil-site.(gegy)

AA GENT / STANDARD. Geen Mpoku tegen Buffalo’s

De ziekenboeg loopt stilaan leeg, enkel Horemans (knie) en Mitrovic (enkel) zijn nog enkele maanden out. Neto werkt verder aan zijn terugkeer na maandenlang blessureleed. Bij de tegenstanders van AA Gent van komend weekend, Standard, zijn er dan weer twee heuse sterkhouders niet beschikbaar tegen de Buffalo’s. Luyindama zit zaterdag zijn eerste schorsingsdag uit na zijn uitsluiting tegen Genk. Mpoku is dan weer out met een dijblessure.(ssg)

KV KORTRIJK. Rik Foulon helpt Kagelmacher

Manager Rik Foulon stond Gary Kagelmacher bij voor de Geschillencommissie. Met succes, want de Uruguayaan mag spelen op Lierse. Kagelmacher had een voorstel gekregen van één speeldag en 400 euro, maar dat is omgezet in een voorwaardelijke straf. Kagelmacher had in zijn carrière nog nooit rechtstreeks rood gekregen. Attal is er niet bij op Lierse, het is nog onduidelijk hoe lang hij out is. Van Loo is aan het terugkeren, Verboom lijkt zijn vervanger.(kv)

GENK.Colley onzeker voor Charleroi

Omar Colley is twijfelachtig voor de trip naar Charleroi. Hij viel dinsdag uit op training en bleef gisteren binnen voor een individueel menu. Bojan Nastic en Marcus Ingvartsen sloten weer aan bij de groep maar komen wellicht niet in aanmerking voor een selectie. Berge en Heynen volgen hun eigen programma.(rco)

STVV. Legear en Teixeira weer voluit

Alleen Cristian Ceballos trainde gisteren nog apart bij STVV. Legear, Jorge Teixeira, Dussaut en Charisis sloten weer aan en gingen voluit. Zij zijn inzetbaar in Oostende zondag.(gus)

ZULTE WAREGEM. Nog meer kans op Europees ticket

Zulte Waregem heeft zijn licentie voor volgend seizoen beet. Ook een Europese licentie werd verkregen. Moeskroen, op kop in groep A van Play-off 2, kreeg geen licentie voor Europees voetbal. Allicht gaan Les Hurlus niet in beroep. En dus maakt de tweede in de groep, Zulte Waregem, meer kans om tegen de winnaar uit groep B te spelen voor Europees voetbal. Coopman (adductor) trainde individueel. Vandaag staan onderzoeken gepland.(jcs, vdm)

WAASLAND-BEVEREN. Rwandees komt op proef

Waasland-Beveren beseft dat er deze zomer heel wat werk op de plank ligt. Daarom speurt het momenteel grondig de markt af op zoek naar vers talent. Zo werkt de 21-jarige Rwandees Djihad Bizimana vanaf morgen een proefperiode af op de Freethiel. Hij is een verdedigende middenvelder die momenteel voor het Rwandese APR FC Kigali uitkomt.(whb)

KV OOSTENDE. Beloften spelen opnieuw gelijk

De beloften speelden voor de derde keer op rij gelijk. Net als tegen Mechelen slikte KVO in extremis de gelijkmaker, nu tegen Genk. Na 16 minuten kwam KVO op voorsprong toen Bataille een voorzet afleverde en Wuyts de 1-0 kon binnen knikte. Na 71 minuten scoorde Adewoye de gelijkmaker. Zes minuten voor tijd kwam KVO weer voor na een knap doelpunt van De Waele, maar in de blessuretijd bezorgde Bertaccini de Kustboys alsnog een koude douche.(jve)