Cijfers om van te duizelen: daarom is Ronaldo één van de grootsten ooit

Het was misschien ‘maar’ een strafschop, maar dat zal Cristiano Ronaldo niet deren. De Portugese vedette knalde de elfmeter perfect en staalhard in de kruising. Daarmee stelde hij enkele indrukwekkende records nog wat scherper. Een overzicht.

10x tegen Juventus

Of Ronaldo graag tegen De Oude Dame speelt? We vermoeden van wel. De Portugees scoorde met zijn treffer van woensdag erbij gerekend al tien keer in de Champions League tegen Juventus. Een opmerkelijk cijfer, want het is hoogste aantal doelpunten ooit op het Kampioenenbal dat een speler maakte tegen één specifieke tegenstander.

In de Spaanse competitie lukte het in de eerste helft van het seizoen bijna niet voor Ronaldo, maar in de Champions League is hij al het hele seizoen trefzeker. Meer bepaald in elke partij die de Portugees speelde. Met zijn doelpunt tegen Juventus verscherpte hij zijn eigen record. Hij is de enige speler ooit die 11 Champions League-matchen op rij wist te scoren. Ronaldo scoorde in alle 10 CL-matchen van dit seizoen en wist ook in de finale van vorig seizoen - tegen Juventus - het doel te vinden.

15 goals in huidige campagne

Terwijl hij begin dit seizoen amper kon scoren in de eigen competitie, vielen de doelpunten op Europees niveau uit de lucht. In de groepsfase wist Ronaldo al negen keer te scoren. In de volgende rondes deed hij lustig verder, wat zijn totaal op 15 brengt dit seizoen. Twee keer ging Real onderuit dit seizoen op het hoogste niveau, twee keer wist Ronaldo de eerredder op zijn conto te schrijven. Met 15 doelpunten in één campagne doet hij een gooi naar het record van aantal doelpunten in één seizoen. Dat staat op 17 goals van - hoe kan het ook anders - hemzelf. Het is derde keer in zijn carrière dat hij de kaap van 15 overschrijdt.

120 doelpunten

De Portugees is topscorer aller tijden op het Kampioenenbal. Zijn strafschop tegen Juventus was het 120e doelpunt dat hij maakte in de Champions League. CR7 heeft bovendien een straatlengte voorsprong op zijn eerste achtervolger. Lionel Messi deed de netten nog ‘maar’ 100 keer trillen. Het podium wordt vervolledigd door een andere legende van Real Madrid. Raul lukte in zijn carrière 71 doelpunten in de Champions League

5e eindzege?

Net als Messi heeft Ronaldo de belangrijkste Europese competitie al vier keer gewonnen, maar de Argentijn zal op 26 mei vanop de sofa moeten toekijken. Ronaldo kan dan in Kiev voor de vijfde keer de Champions League winnen. Op zijn troon kan gerust nog een laagje goud.

Foto: EPA-EFE

“We hebben enorm afgezien”

“We hebben enorm afgezien in deze wedstrijd”, zo verklaarde Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo na de nipte kwalificatie voor de halve finales van de Champions League. Na de 0-3 zege bij Juventus leek de Koninklijke in eigen huis verlengingen te moeten spelen. Maar in de toegevoegde tijd kende ref Oliver een strafschop toe. Ronaldo zette die om. “De polsslag ging wat de hoogte in, maar ik heb geprobeerd kalm te blijven want ik wist dat het beslissend zou zijn.”

“Dit moet een les voor ons zijn. In het voetbal krijg je niets zomaar en moet je vechten tot het einde”, zei Ronaldo voor de microfoon van beIN Sports Spanje. “Vanavond kon Real enkele keren scoren, maar Buffon en de andere Juve-spelers hebben goed gespeeld. Ik denk dat het logisch is dat we ons gekwalificeerd hebben, we hadden veel kansen.”

Voor de heisa rond de penaltyfase kon de Portugees geen begrip opbrengen. “Als de verdediger geen overtreding had begaan, dan had Lucas gescoord. Hij werd in de rug geduwd. Tijdens de match deden Benatia en de anderen dat wel meer, het is hun manier van spelen.”