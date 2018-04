Buffon: “Ref floot overtreding die hij als enige heeft gezien, hij was het niet waard om op het veld te staan”

Gianluigi Buffon verliet woensdag het Europese toneel met een rode kaart. De woeste Juventus-doelman, die tegen Real Madrid een puike wedstrijd keepte, werd in de blessuretijd uitgesloten wegens protest nadat ref Michael Oliver een penalty had toegekend.

In de 93e minuut werd Vazquez in de rug geduwd door Benatia. Buffon was het te duidelijk niet eens met de beslissing van Oliver om een penalty toe te kennen. “De scheidsrechter heeft een overtreding gefloten die hij als enige heeft gezien”, zei de Juve-doelman voor de microfoon van Bein Sports. “Om grote wedstrijden in Europa te hebben, heb je grote spelers, trainers, supporters en scheidsrechters nodig. Je moet het belang van bepaalde momenten aanvoelen. Als je dat niet kan, dan ben je het niet waard om op het veld te staan.”

De elfmeter werd uiteindelijk omgezet door Ronaldo, waardoor Real Madrid zich met een 1-3 nederlaag kwalificeerde voor de halve finales van de Champions League. De Koninklijke had de heenmatch met 0-3 gewonnen. “Ik ben heel fier op mijn ploegmaats. We bevonden ons in een onmogelijke situatie, en toch hebben we iets ongelooflijk gerealiseerd”, besloot Buffon.

LEES OOK: Iedereen verontwaardigd na Italiaanse tragedie: “Penalty oké, maar geen rood voor Buffon”