Nederlandse politie schiet verdachte neer vlak bij Belgische grens

Ravels - In het Nederlandse Goirle, dat grenst aan het Belgische Ravels, hebben politieagenten in de nacht van woensdag op donderdag een verdachte neergeschoten na een achtervolging in het grensgebied met België.

Omstreeks 1 uur merkten politieagenten een verdacht busje op in Tilburg. Toen ze de twee inzittenden wilden aanhouden, scheurden die weg. Ze reden even over de grens met België en kwamen daarna terug in Nederland terecht. Tijdens een lange achtervolging door het bos bij Goirle, reden ze zich vast en liepen ze te voet weg.

De politie schoot daarop een van de verdachten neer. Een ambulance werd opgeroepen om hem te behandelen. In welke toestand de persoon zich bevindt, is niet bekend. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is volgens de politie aanspreekbaar. Hij is aangehouden.

De andere verdachte is nog voortvluchtig in het grensgebied. De politie heeft een helikopter ingezet, naast speurhonden en een lokale boswachter.

#goirle #poppelseweg: agenten schieten verdachte neer na achtervolging in grensgebied. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Politie start zoektocht in omgeving. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) 11 april 2018

Het is niet duidelijk waarvan de personen verdacht worden.