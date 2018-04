Facebook-baas bekent: “We verzamelen ook gegevens van wie geen profiel heeft”

Tijdens alweer een vijf uur lange ondervraging, dit keer door het energiecomité van het Huis van Afgevaardigden, heeft Facebook-baas Mark Zuckerberg toegegeven dat zijn bedrijf ook gegevens verzamelt van mensen die niet actief zijn op de sociaalnetwerksite.

Naar aanleiding van het privacyschandaal waarbij bleek dat Cambridge Analytica op ongeoorloofde wijze gegevens van tientallen miljoenen Facebook-leden gebruikte, moest Zuckerberg zich woensdag opnieuw komen verdedigen.

In het Huis van Afgevaardigden vroeg congreslid Kathy Castor stevig door over de manier waarop Facebook gebruikers nog volgt nadat ze het platform hebben verlaten. Ben Luján bracht Zuckerberg tot de bekentenis dat zijn site zelfs gegevens verzamelt van mensen die zich nooit op Facebook hebben ingeschreven, “om veiligheidsredenen”. Zo kan volgens Zuckerberg voorkomen worden dat mensen met slechte bedoelingen publieke informatie van gebruikers verzamelen. “We moeten weten wanneer iemand herhaaldelijk onze diensten probeert te gebruiken.”

Volgens Luján maakt Facebook zogenaamde “schaduwprofielen” van mensen die zelf geen Facebook-profiel hebben. Facebook zou dat volgens eerdere mediaberichten doen door gegevens van de inbox en contactenlijst op de smartphone van Facebook-gebruikers te verzamelen. Zuckerberg beweerde tijdens de ondervraging dat hij de term “schaduwprofiel” niet kent.

“Je hebt gezegd dat iedereen zijn gegevens in handen heeft, maar je verzamelt gegevens van mensen die niet eens Facebook-gebruikers zijn, die nooit hun toestemming hebben gegeven, nooit een privacy-overeenkomst hebben ondertekend”, aldus Luján. “En als mensen willen bekijken welke informatie Facebook over hen verzameld heeft, moeten ze eerst een profiel aanmaken. We moeten dit fiksen.”

Lange lijst verontschuldigingen

De Facebook-baas verontschuldigde zich, net als dinsdag, ook woensdag weer uitgebreid. Maar congreslid Jan Schakowsky was niet onder de indruk. Zij las een lijst voor van eerdere verontschuldigingen van Zuckerberg over de jaren heen en besloot: “Dit is voor mij het bewijs dat zelfregulering niet werkt.” De Facebook-baas gaf toe dat het onvermijdelijk zou zijn dat er regulering kwam.