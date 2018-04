Trump stelt Rusland en Syrië officieel verantwoordelijk voor chemische aanval

De Amerikaanse president Donald Trump “houdt Syrië en Rusland verantwoordelijk voor de chemische aanval” in de Syrische stad Douma. Dat heeft de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, woensdag gezegd.

Woordvoerster Sarah Sanders. Foto: BELGAIMAGE

Eerder op woensdag wilde minister van Defensie Jim Mattis zo ver niet gaan en zei hij nog dat “wij de informatie van onze inlichtingendiensten en van onze medestanders nog aan het evalueren zijn”.

Trump waarschuwde woensdagochtend dat er raketten op Syrië zullen worden afgevuurd. “Rusland belooft elke raket die op Syrië wordt afgevuurd neer te schieten. Zet je schrap, Rusland, want ze zullen komen, mooi en nieuw en slim”, aldus de Amerikaanse president. “Je moet geen partner zijn met een beest dat met gas doodt, zijn volk doodt en ervan geniet!”

Sanders gaf nu te kennen dat de discussies over een militaire interventie tegen het Syrische regime nog steeds aan de gang zijn. “Alle opties liggen op tafel, de finale beslissing is nog niet genomen”, aldus de woordvoerster.

Telefoontje met Erdogan

Trump heeft woensdag in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan “een gedachtewisseling gehad over de laatste ontwikkelingen in Syrië”. Dat zegt een bron binnen de Turkse regering. Details over de inhoud van het gesprek zijn er niet.