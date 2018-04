Italiaanse pers in alle staten na uitschakeling Juventus: “Woede en trots, wat een diefstal”

De dramatische ontknoping van de titanenstrijd tussen Real Madrid en Juventus Turijn kende ook in de pers een wel héél scherpe ontknoping. De strafschop waarmee Real Madrid diep in blessuretijd de kwalificatie veiligstelde, was uiteraard het grote gespreksonderwerp.

Een onverwacht zinderende kwarfinale was het geworden maar wel ééntje met een afloop die vooral in Italië nog heel lang zwaar op de maag zal liggen. De titels logen er niet om. “La Rabbia e l’orgoglio” blokletterde La Gazzetta dello Sport op zijn frontpagina. Correct vertaald: “De woede en de trots”, woede om de manier waarop de Italianen werden uitgeschakeld, trots om de wedstrijd die ze hadden gespeeld.

‘Che Furto’, ‘Wat een diefstal’ kopte Corriere dello Sport, die andere grote Italiaanse sportkrant. Niet één Italiaan die de door scheidsrechter Oliver gefloten strafschop kon begrijpen, niet één voetballiefhebber die de rode kaart voor Juve-doelman Gigi Buffon kon begrijpen.

‘Ingiustizia è Fatta’,‘Onrecht is ons aangedaan’, voegde de Corriere daar binnenin aan toe. Kortom, gans Italië voelt zich bestolen door de Britse scheidsrechter Oliver. En zelfs in Spanje zijn ze het daar deels mee eens, afhankelijk vanuit welke hoek de wind waait. De Catalaanse pers kiest gretig de zijde van de Italianen. Vooral ‘Mundo Deportivo’ haalt hard uit. ‘Meesters van de arbitrage’, luidt de niets tot de verbeelding overlatende kop van de sportkrant uit Barcelona. ‘Real kwalificeert zich volgens de huisstijl, met een twijfelachtige strafschop’, luidt de veelzeggende onderkop. ‘De Roof van de Eeuw’, voegt Sport daar nog aan toe.

Meesters van de arbitrage!

De roof van de eeuw.

Een ander geluid uiteraard vanuit Madrileense hoek. Let ook op de fotokeuze. Tonen de Italiaanse krant de bewuste penaltyfase vanuit vooraanzicht, waar je duidelijk ziet hoe de bal wordt weggewerkt, dan zie je in de Spaanse kranten vooral foto’s vanuit een ander standpunt waar je ziet hoe verdediger Benatia zijn handen op Lucas Vazquez legt. ‘Fue Penalti’, het was strafschop, vond Marca dan ook. Marca is de huiskrant van Real Madrid. AS, een andere sportkrant uit de Spaanse hoofdstad, hekelde dan vooral weer het paniekvoetbal van de thuisploeg.