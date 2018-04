Vanessa (48) was bijna verlost van kanker, toen haar man per ongeluk met zijn motor over haar reed

Jarenlang had Vanessa (48) moeten strijden tegen kanker. Door haar doorzettingsvermogen en onuitputbare positiviteit wist ze de ziekte te boven te komen, tot groot geluk van haar echtgenoot Jim McAloon (52). Maar helaas was hun geluk van korte duur, toen het noodlot opnieuw toesloeg. Na een val van haar motor reed haar echtgenoot per ongeluk over haar, waarna ze stierf aan haar verwondingen.

Vanessa McAloon uit Bosherston had iets te vieren, toen ze in november 2016 samen met haar man met de motor een tripje ging maken. De 48-jarige vrouw was immers al een tijd aan het vechten tegen kanker, maar had eindelijk goed nieuws gekregen. Volgens de dokters sloeg haar behandeling aan en moest ze nog maar één keer terugkomen voor een sessie chemotherapie. Nadien zou ze verlost zijn van de vreselijke ziekte.

Zoveel pech

Maar tijdens de motorrit sloeg het noodlot opnieuw toe: Vanessa was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Wat een idyllische trip in de zon had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie, toen er plots een wagen op het andere wegvak een tractor wou voorbijsteken. De chauffeur had de motors niet zien rijden in de stijgende bocht, en sneed hen plots de weg af. Vanessa kon geen kant meer uit. De ervaren motorinstructeur viel op het asfalt, toen ze de controle over haar motorfiets verloor.

Tot overmaat van ramp kon ook Jim niet uitwijken, iets wat gruwelijke gevolgen had. De man kon niet anders dan over zijn gevallen vrouw te rijden, waardoor hij zijn vrouw even later geschokt en zwaargewond in zijn armen moest nemen. De hulpdiensten kwamen nog in allerijl ter plaatse, maar de hulp mocht niet baten. Vanessa stierf dezelfde dag nog in het ziekenhuis, in hetzelfde gebouw waar ze de volgende dag haar laatste chemokuur zou hebben gekregen.

“Tragisch” is niet zwaar genoeg

Nu heeft de rechter beslist dat Jim geen straf zal krijgen, ook al veroorzaakte hij de dood van zijn vrouw. “De man kon niet anders in die onmogelijke situatie. Hij moet nu leven met de horror dat zijn vrouw op zo’n gruwelijke manier om het leven is gekomen. Het woord “tragisch” komt nog niet in de buurt, als we deze zaak willen beschrijven”, reageerde de rechtbank.

De rechters betuigden hun oprechte deelneming aan Jim, die er verloren bijzat. De man is na het ongeval in een diepe put terecht geraakt. Overmand door emoties ging zijn zaak ondertussen failliet en werd ook zijn huis in beslag genomen. “Ik ben kapot”, klonk het droevig. Ook zijn dochter Rebecca Bockhart reageerde verslagen. “We voelen ons zo leeg, zonder haar. Ik kan niet vertellen hoe kapot we zijn.”

De chauffeur van de wagen, de 84-jarige Jean Williams, werd gearresteerd voor roekeloos rijgedrag, maar ze kreeg uiteindelijk geen celstraf, omdat ze “te voorzichtig” was geweest en te traag voorbij had gestoken. Ze raakt wel voor twee jaar haar rijbewijs kwijt.