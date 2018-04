Storm bemoeilijkt zoektocht naar vermiste topman retailbedrijf

Een krachtige storm op de gletsjer van de Klein Matterhorn in Zwitserland heeft de zoektocht naar de vermiste Karl-Erivan Haub, topman van het Duitse retailbedrijf Tengelman, bemoeilijkt. De reddingsploegen konden niet uitrukken zoals gepland.

Het is ook onduidelijk wanneer de weersomstandigheden zullen verbeteren. Er wordt in overleg met de familie beslist over de verdere procedure. Die familie van de miljardair heeft de reddingswerkers onbegrensde middelen voor de zoektocht ter beschikking gesteld.

De 58-jarige Haub is sinds zaterdag vermist. Hij zou met een kabelbaan de Klein Materhorn opgetrokken zijn, naar een hoogte van zowat 3.820 meter. Sindsdien werd niets meer van hem gehoord. Zijn familie heeft zondagochtend alarm geslagen. Sindsdien zijn reddingswerkers op zoek.

Haub was in Zwitserland om te trainen voor de Patrouille des Glaciers, een race die plaatsvindt van 17 tot 21 april. Hij is een ervaren skiër, die de regio goed kent.