Terug in de tijd: 60 jaar geleden werd de wereld warm voor Brussel tijdens Expo 58

Exact 60 jaar geleden stond ons land te popelen om de wereldtentoonstelling van 1958 te openen in de Belgische hoofdstad. Het park werd in een recordtempo opgebouwd, door bijna 15.000 arbeiders. In drie jaar tijd slaagden ze er in om een terrein van maar liefst 2 km² vol te bouwen op de Heizelvlakte, in het noordwesten van Brussel. Met iconische gebouwen als gevolg: het Atomium ontvangt nog steeds dagelijks duizenden bezoekers. “Expo 58 was enorm belangrijk vanuit socio-economisch, cultureel, wetenschappelijk en diplomatiek oogpunt maar gaf ook aanleiding tot een even rijkelijke als spectaculaire architecturale productie”, staat er op hun website te lezen. Maar de wereldtentoonstelling van Brussel, die liep van 17 april tot 19 oktober 1958, zag er destijds nog imposanter uit, toen er nog heel wat meer te zien was op de 200 hectare grond. Het geheel telde tientallen paviljoenen, paleizen, pleinen, promenades, fonteinen, waterbekkens, tuinen en standbeelden in alle vormen en maten. Een terugblik.