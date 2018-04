Juventus-voorzitter over de schreef: “UEFA fluit tegen Italiaanse clubs”

Op het punt staan dé stunt van het jaar te verwezenlijken op het veld van de titelverdediger, maar in de allerlaatste minuut een penalty én rode kaart tegen moeten slikken. Dat was het droeve lot van voetbalclub Juventus in de kwartfinales van de Champions League gisteravond. De emoties ontlokten enkele zware uitspraken aan Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, die zwaar uithaalde naar zijn landgenoot Pierluigi Collina en de Europese voetbalbond UEFA.

Razend was Agnelli na de wedstrijd voor de pijnlijke uitschakeling. Hij haalde keihard uit naar landgenoot Pierluigi Collina, de voormalige Italiaanse ref die nu bij de Europese voetbalbond UEFA verantwoordelijk is voor de aanstelling van de scheidsrechters. “Blijkbaar probeert de man die verantwoordelijk is voor het aanstellen van de scheidsrechters te bewijzen dat hij niemand wil bevoordelen door enkel scheidsrechters aan te stellen die tegen Italiaanse clubs zijn”, zei hij.

De voorzitter van Juventus had het daarbij niet enkel over zijn eigen team, maar beweerde ook dat andere Italiaanse teams systematisch benadeeld werden in Europa. “Ook Roma had penalty’s moeten krijgen tegen Barcelona, Milan ging eruit in de Europa League tegen Arsenal. Als het een technisch probleem is omdat de UEFA niet genoeg goede scheidsrechters heeft, kunnen we aanbieden hen te trainen.” Inacceptabel voor een voorzitter van zo’n grote club, die een tiental jaar geleden nota bene zelf in opspraak kwam voor het aanstellen van scheidsrechters die hen gunstig gezind waren.

Pleidooi voor de videoref in Champions League

Agnelli hield in zijn tirade ook nog een pleidooi voor de videoref. “Een scheidsrechter op de doellijn is niet hetzelfde als een videoref. Als de UEFA er niet klaar voor is moeten ze het snel trainen, net zoals wij in Italië, Duitsland of Portugal doen. We hebben de technologie, het bestaat en wordt gebruikt, dus het moet zo snel mogelijk naar de Champions League komen.” Om af te sluiten met nog eens een vileine steek naar scheidsrechter Michael Oliver. “Als de scheidsrechter dit moment terugziet, zal hij de meest teleurgestelde persoon ter wereld worden.”

De sterke man van de Oude Dame was niet alleen met zijn verontwaardiging. Legendarisch doelman Gianluigi Buffon zei dat de scheidsrechter “een vuilnisbak had waar zijn hart had moeten zitten”, Twitter viel hem massaal bij. Bovendien was de Italiaanse pers in alle staten.