Nieuwe, knalrode fietsstraat ingevoerd in Gent

Gent - De Muinkkaai, een straat rond de studentenbuurt in Gent waar veel fietsverkeer passeert, is donderdagochtend voorzien van een knalrode laag verf. De straat wordt ingericht als een officiële fietsstraat. Auto's mogen er geen fietsers inhalen.

Arbeiders van het bedrijf Wegmarkeringen Gaston De Groote uit Merelbeke zijn donderdagochtend druk in de weer met liters rode verf in de Muinkkaai in Gent. De straat wordt omgevormd tot een officiële fietsstraat, nummer 9 al in Gent.

Het gaat om een druk fietstraject van de Zuid tot aan Ter Platen, waar een brug fietsers de stadsring R40 onder stuurt, in totaal ongeveer zevenhonderd meter. De straat wordt bedekt in een rode coating met anti-slip-korrels.

Daarvoor is de Muinkkaai wel twee dagen afgesloten. De kleur van de knalrode verf zal nog vlakker worden na enkele maanden gebruik.

In een fietsstraat is de fietser de ‘hoofdgebruiker’. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur. Dat staat zo in de wegcode al enkele jaren.

Fietsstraten maken stevig opgang in Gent. Er zijn er nu negen en de Stad Gent wil volop blijven inzetten op extra fietsstraten. De volgende straten worden dit en volgend jaar aangelegd als officiële fietsstraat:

Coupure Links

Bagattenstraat

Gandastraat

Isabellakaai

Oude Brusselseweg

Stropkaai

Ventweg (aan de Hundelgemsesteenweg)

De as Henegouwen-Volderstraat, nu al een fietsstraat, krijgt nieuw asfalt.

Deze Gentse straten zijn al een officiële fietsstraat: