4 tips voor je volgende presentatie

Presenteer je regelmatig voor een groot of klein publiek? En wil je eindelijk eens een presentatie geven waarbij niet alleen niemand in slaap valt, maar die ook resultaat, aandacht en investeerders oplevert?

In hun boek 'The Floor is Yours' geven Toon Verlinden en Hans Van de Water hapklare tips om te scoren met een presentatie. Dit zijn de vier belangrijkste.

1. Start met een verrassing

Niets zo saai als ‘Goedemiddag, ik ben X en werk op de afdeling Y, samen met mijn collega Z’. Vlieg er meteen in met een pakkend verhaal, stel een vraag of begin met ‘Beeld je in dat…’.

Mag je dan niet zeggen wie je bent en waar je werkt? Jawel, maar niet in je eerste zin. Want voor het publiek maakt het helemaal niet uit of je Suzanne of Willem heet. Ze willen weten of je iets interessants te vertellen hebt. Daarom trek je eerst hun aandacht en vertel je hoe jij tijdens je presentatie een antwoord zult geven op hun probleem. Pas dan willen ze weten wie je bent.

2. Stop een draadloze presenter in je hand

Presenteer je met slides? Zorg dan dat je niet aan je laptop kleeft. Stap naar het publiek en bedien je slides vanop afstand met de draadloze presenter. Door iets in je hand te hebben, voel je je ook minder ongemakkelijk.

Test de presenter vooraf uit. Je hoeft die echt niet naar de laptop te richten, zoals bij de allereerste tv-afstandsbedieningen. En als je op de toets drukt om naar de volgende slide te gaan, boots je beter de klikbeweging niet na met je hele lichaam. Hoe ongemerkter het gebeurt, hoe beter.

3. Zwijg!

Geef mensen tijd om je boodschap te begrijpen. Las pauzes in tussen je zinnen. Niets is zo sterk als de stilte. Ook tijdens de eerste seconden wanneer je op het podium stapt. Kijk dan eerst even je publiek aan voor je begint te spreken.

We denken vaak dat we te snel spreken tijdens een presentatie. Het probleem is niet zozeer de snelheid, maar het gebrek aan korte pauzes. Het publiek heeft die paar seconden nodig om alle nieuwe info een plekje te geven in hun hersenen.

