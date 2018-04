Oplegger gevuld met drugsvaten langs pechstrook in Neerpelt

Neerpelt / Lommel - Donderdagochtend werd op de pechstrook langs de Hamonterweg (N71) in het Neerpeltse Grote Heide een oplegger aangetroffen die was gevuld met vaten, vermoedelijk afval van een drugslabo. Sommige vaten waren leeg, anderen nog helemaal gevuld.

De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg kwam ter plekke. Er werden geen lekken van het chemische goedje vastgesteld. De civiele bescherming zal waarschijnlijk ter plaatse komen voor de verdere opruiming.

Ook in Lommel

Ook op het kruispunt van de Ringlaan en de Stationsstraat in Lommel werd woensdagnamiddag een oplegger teruggevonden met in de laadruimte tal van vaten. De aanhangwagen werd gestolen stond en stond bij vondst ter hoogte van hamburgerrestaurant McDonald’s. De eigenaars hadden al duidelijk laten weten dat bij de diefstal de aanhangwagen niet geladen was. In totaal gaat het om 56 vaten van 200 liter en 6 vaten van 1.000 liter. Op een zeer groot vat na zaten alle tonnen vol met een vloeistof. De speurders gaan nog na wat de inhoud precies is, het gaat vermoedelijk om drugsafval.