Baby geboren, vier jaar nadat ouders stierven in auto-ongeluk

In de Chinese kustprovincie Jiangsu is een baby geboren, vier jaar nadat zijn ouders stierven in een auto-ongeluk. Na een lange juridische strijd konden de grootouders van Tiantian immers de ingevroren embryo’s van het koppel laten inplanten bij een draagmoeder. Dat schrijft Beijing News.

Shen Jie en Liu Xi waren twee jaar getrouwd, toen ze beseften dat ze graag hun gezinnetje wilden uitbreiden. Maar dat ging heel wat minder vlot dan ze gehoopt hadden, en ze besloten naar een vruchtbaarheidskliniek te trekken. Na enkele gesprekken nam het koppel een belangrijke beslissing: ze besloten om een poging te wagen met in-vitrofertilisatie.

Vijf dagen voordat het koppel de embryo’s wou laten inplanten bij Liu Xi, sloeg het noodlot echter toe in maart 2013. De twee kwamen om in een tragisch auto-ongeluk in de Chinese provincie Jiangsu. De vier embryo’s zouden ooit bij hun moeder worden ingebracht.

Laatste leven

Zodra hun familie begon te rouwen, beseften de leden dat de vier embryo’s een blijvende herinnering zouden kunnen zijn aan Shen en Liu. Ze wilden dan ook niets liever dan hun leven verderzetten op die manier. Drie jaar lang vochten ze dan ook voor het recht op die ingevroren embryo’s tijdens een ongeziene en unieke rechtszaak in China. Met als eindresultaat: de toestemming om een draagmoeder te contacteren, in Laos.

In december is Tiantian (Chinees voor: “zoet”) dan ook geboren, vier jaar na het overlijden van zijn ouders. Nu de grootouders ook de rechtszaak over de voogdij hebben afgerond, willen ze naar buiten komen met zijn opmerkelijke verhaal. “Hij heeft de ogen van zijn moeder, maar voor de rest lijkt hij enorm veel op zijn papa”, reageert oma Hu Xinxian.

Geboren in verdriet

Grootvader Shen Xinan zal tegen het jongetje niets vertellen over de manier waarop hij ter wereld kwam, totdat hij ouder is. “Het kind heeft een pijnlijk lot: zelfs zijn geboorte gaat gepaard met verdriet. Andere kinderen zullen vaders en moeders hebben, maar hij niet. Als peuter hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken, we zullen hem zeggen dat zijn ouders aan de andere kant van de wereld leven. Maar in de toekomst zullen we het hem uitleggen. We kunnen niet anders”, aldus Shen.