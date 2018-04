Dievenbende verleidt oudere slachtoffers met stukje cake

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft een dievenbende opgerold die op sluwe wijze de bankkaarten en pincodes van tientallen ouderen ontfutselde om vervolgens hun rekeningen te plunderen.

De vier bendeleden trokken naar supermarkten en bankfilialen, waar ze specifiek op zoek gingen naar oudere slachtoffers. Wanneer die wilden betalen, probeerden de bendeleden zo dicht mogelijk bij hen te komen staan. Op die manier konden ze de pincode van hun slachtoffers achterhalen. Vervolgens volgden ze hen naar huis.

Stukje cake

Op een later moment sprak een vrouwelijk lid van de bende de ouderen aan op straat, in de buurt van hun woning. Ze stelde zich voor als een nieuwe buurvrouw en had zelfs een stukje cake bij. Terwijl zij een gesprekje aanknoopte met het slachtoffer, slopen de andere bendeleden de woning binnen om de bankkaart van hun slachtoffer te stelen.

Zodra de bende de bankkaart bemachtigd had, werd zo veel mogelijk geld van de rekeningen gehaald. Slaagden ze er niet in om de juiste pincodes te bemachtigen, dan belden de bendeleden eenvoudigweg naar hun slachtoffers en deden ze zich voor als een bankmedewerker.

Op heterdaad betrapt

De bende werd uiteindelijk op heterdaad betrapt. Na vier huiszoekingen in Antwerpen en Luik kon de politie meer dan 25 mogelijke diefstallen achterhalen. Het parket tilt zwaar aan de feiten omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de bende bewust misbruik maakte van ouderen in onze maatschappij.