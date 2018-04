Twintiger neergeschoten in Anderlecht

Anderlecht - In de Brusselse gemeente Anderlecht is woensdagnamiddag een 20-jarige man neergeschoten. Dat melden de kranten La Dernière Heure en La Capitale en het nieuws wordt donderdag bevestigd door het Brusselse parket. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt, maar er worden wel verschillende personen verhoord, aldus het parket.

De schietpartij vond omstreeks 15.30 uur plaats op de hoek van het Dapperheidsplein en de Dorpsstraat in Anderlecht. Daar werden volgens het parket één of meer schoten gelost en werd een 20-jarige man geraakt in de rug. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren. De aanleiding of het motief voor de schietpartij zijn nog niet duidelijk.

“Er worden verschillende personen verhoord maar voorlopig zijn nog geen verdachten geïdentificeerd of opgepakt”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman.