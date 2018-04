Wereldwijd minder executies, maar vuurpeloton is dichterbij dan we denken

Amnesty International is klaar met haar doodstrafrapport 2017. Het klinkt hoopvol: het aantal executies daalt wereldwijd en steeds maar landen schaffen de doodstraf af. Andere landen verzwaren de misdaad waarvoor je de doodstraf kan krijgen. Positief nieuws, maar toch is de doodstraf dichterbij dan we denken. 15 vragen én antwoorden over executies.