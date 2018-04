Azerbeidzjan herverkiest Alijev met overdonderende meerderheid

Staatshoofd Ilham Alijev is in de autoritair bestuurde voormalige Sovjetrepubliek Azerbeidzjan met 86 procent van de stemmen voor een vierde ambtstermijn herkozen als president. De kiesopkomst schommelde rond de 74,3 procent op 5,3 miljoen kiesgerechtigden.

Alijev bestuurt het olie- en gasrijke land aan de Kaspische Zee al sinds 2003. Zijn afgetekende herverkiezing was verwacht. Oppositieleden kondigden voor zaterdag in de hoofdstad Bakoe protesten aan, die echter niet toegelaten zijn.

Ilham Alijev had de macht van zijn vader Hejdar Alijev overgenomen. In 2016 had hij de ambtstermijn van de president met een grondwetswijziging van vijf naar zeven jaar verhoogd. Mensenrechtenactivisten hekelen zijn harde aanpak van critici en oppositie.