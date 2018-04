Maandag praten 41 landen over over veronderstelde gifgasaanval

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft haar uitvoerende raad bijeengeroepen voor een bijzondere zitting over de veronderstelde gifgasaanval in Syrië. De diplomaten uit 41 landen komen maandag bijeen in Den Haag, aldus de organisatie donderdag. Bij de mogelijke aanval met chloorgas op de stad Douma zouden tientallen mensen zijn omgekomen. De OPCW had eerder al aangkondigd een team experten naar Syrië te sturen. Rusland en Syrië hadden de organisatie uitgenodigd om ter plaatse onderzoek te verrichten. De OPCW heeft voorlopig nog niets gezegd wanneer het team vertrekt.