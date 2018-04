Man steelt gsm van wijkagent tijdens verhoor op politiekantoor

Een 21-jarige man uit Ardooie moet zich in de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor een diefstal. Op 5 april vorig jaar graaide Jason M. op het politiekantoor in Tielt de gsm mee van de wijkagent die hem verhoorde.

Het toestel lag op het bureau van de agent, die de diefstal niet meteen opmerkte. Toen M. met de feiten geconfronteerd werd ontkende hij aanvankelijk met klem. “Dat zou toch het domste zijn dat ik ooit gedaan heb”, stelde hij. Maar later gaf hij de diefstal toch toe bij zijn justitieassistent.

“De beklaagde is dan toch zo dom blijkbaar”, sneerde de procureur. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit kan echt niet.”

De procureur vroeg zeven maanden celstraf voor Jason M. De verdediging drong aan op probatievoorwaarden. “Mijn cliënt is mentaal zwak en heeft een aanvraag ingediend voor begeleid zelfstandig wonen bij het OCMW van Tielt”, stelde advocate van M.

Alle vijf in instelling

“Hij komt uit een gezin van vijf kinderen die allemaal in een instelling werden geplaatst.” De rechter richtte zich vervolgens tot M. zelf. “Hoe kom je erbij om een gsm te stelen in een politiekantoor? Slim is dat toch niet hé?”, zei hij.

“Ik weet het”, antwoordde M. “Maar ik zat toen zwaar aan de drugs.”

De gsm kwam uiteindelijk terecht bij de vriendin van M. Die gaf het beschadigde toestel terug aan de eigenaar, die zich burgerlijke partij stelde in de zaak en een schadevergoeding vroeg van 500 euro. De uitspraak volgt op 17 mei.