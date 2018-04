Catalaanse ex-ministers in België verschijnen op 18 april voor raadkamer

Brussel -

De Catalaanse ex-ministers Meritxell Serret, Antoni Comin en Lluis Puig, die in België verblijven, moeten op 18 april voor de Brusselse raadkamer verschijnen. Dat meldt het Franse persbureau AFP en het nieuws wordt bevestigd door de advocaten van het drietal. De raadkamer zal zich buigen over het Europese aanhoudingsbevel dat tegen hen is uitgevaardigd door de Spaanse justitie. De drie ministers werden vorige week nog verhoord door een onderzoeksrechter, die besliste hen vrij te laten onder voorwaarden.