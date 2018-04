Crevits distantieert zich van taalgebruik N-VA-onderwijsspecialist

‘Kinderen zonder armen en benen leer je niet zwemmen.’ Die uitspraak van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, onderwijsspecialist van de N-VA, in de discussie over het M-decreet veroorzaakt veel ophef. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil zich ‘uitdrukkelijk distantiëren van dergelijk taalgebruik’.

De regeringspartij N-VA wil het M-decreet, waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, bijsturen. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls gaf op Radio1 meer uitleg, maar liet zich daarbij de uitspraak ontvallen dat ‘je kinderen zonder armen en benen niet leert zwemmen’.

Dat gebrek aan respect voor kinderen met een beperking lokt op Twitter heel wat boze reacties uit. Minister Crevits wil zich ‘uitdrukkelijk distantiëren van dergelijk taalgebruik’. Zij had eerder ook al gesteld dat de timing van N-VA om het M-decreet aan te vallen vreemd is. ‘We hebben al beslist om het M-decreet aan te passen.’

Daniëls zelf probeert zich op Twitter te verdedigen door te stellen dat die uitspraak ‘een beeld was om aan te tonen dat leerkrachten ook voor die leerlingen alles moeten uitschrijven in een dossier’. ‘Leerkrachten moeten voor situaties die overduidelijk niet lukken in het gewoon onderwijs toch nog een berg papier verwerken om aan te tonen dat het niet zal lukken.’

Daniëls wordt tot slot ook aangeraden om Nick Vujicic eens te googelen, de Australiër die zonder ledematen werd geboren maar toch kan zwemmen (en zelfs surfen).