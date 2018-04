Macron heeft “bewijs dat Assad achter gifgasaanval zat, militaire actie volgt”, Trump krabbelt terug

“We hebben het bewijs dat die chemische wapens gebruikt zijn en dat ze ingezet werden door Bashar al-Assad”, vertelt president Macron in een interview met de Franse zender TF1. Hij zegt ook voortdurend overleg te plegen met Trump over een mogelijke militaire actie. Over de aard van de gebruikte wapens zegt Macron nog dat Asap “op z’n minst chloor” ingezet heeft tegen de Syrische bevolking.

(lees verder onder de tweet)

“We doen en gaan er alles aan doen om Syrië een maximum aan stabiliteit te bieden. Frankrijk zal een escalatie niet toestaan, maar we zullen regimes die zich alles permitteren niet tolereren”, klinkt het nog.

Kort voor het interview stuurde president Trump een ietwat vreemde tweet de wereld in. “Ik heb nooit gezegd wanneer een aanval tegen Syrië zou plaatsvinden”, aldus Trump. “Dat kan zeer snel gebeuren of misschien toch niet zo snel”. Dat staat in schril contrast met zijn tweets gisteren, “zet je schrap Rusland”, klonk het toen. Asad noemde hij een “beest dat zijn eigen volk vergast en daarvan geniet”.

LEES MEER. Situatie in Syrië dreigt te escaleren: “Alle opties op tafel”, zegt de VS en May roept oorlogskabinet bij elkaar

“De Verenigde Staten hebben onder mijn presidentschap in elk geval uitstekend werk verricht en de regio van de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) bevrijd”. “Waar is onze ‘Dank u, Amerika? “, schreef hij voorts.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”