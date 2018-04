Drietal hindert ambulance met patiënt in nood om spoeddienst binnen te rijden

Hasselt - Drie personen hebben dinsdagavond aan de spoedingang van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis doelbewust een ambulance gehinderd en tegengehouden. Die was op dat moment met loeiende sirene en zwaailichten op de terugweg van een interventie, met een patiënt die onmiddellijke hulp nodig had.

De drie personen, een man, een vrouw, en een kind, zijn uiteindelijk aan de kant gegaan zodat de ambulance zijn weg kon voortzetten. Maar terwijl de ambulance verder reed, sloeg een man met zijn hand op de voorruit van het voertuig. Daardoor kwam er een barst in het glas.

Toen de ploeg van de politie Limburg Regio Hoofdstad ter plaatse arriveerde, was de verdachte gaan al gaan lopen. De politie kon de man intussen wel identificeren. De verdachte, een 35-jarige man uit Heusden-Zolder, zal binnenkort verhoord worden. Verder onderzoek moet nu uitwijzen waarom het drietal doelbewust voor de ambulance sprong en waarom de man zich zo agressief heeft gedragen.

Of de tijdelijke hindernis een gevolg heeft gehad voor de gezondheid van de patiënt in de ambulance, is niet duidelijk.