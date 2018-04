Colruyt voorziet 220 winkelparkings van afvaleiland om zwerfvuil tegen te gaan

Brussel - Colruyt gaat 220 winkelparkings en verschillende centrale sites van de groep voorzien van minstens één peukenpaal en een afvaleiland met sorteervuilnisbakken voor pmd en restafval. Bedoeling is om op die manier zwerfvuil tegen te gaan. De supermarktketen trekt in totaal 700.000 euro uit voor 600 nieuwe vuilnisbakkken, evenveel peukenpalen en 30 hangende vuilnisbakjes, zo werd donderdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Enkele maanden geleden werd het principe al getest op 11 winkelparkings van de groep. En met resultaat, zo bleek, want op de testsites lag naderhand 40 procent minder zwerfvuil. Bovendien werd meer afval juist weggegooid en verbeterde ook de netheidsscore aanzienlijk. De retailer besloot daarom om het proefproject op grote schaal uit te rollen.

De actie tegen zwerfafval kadert in het vijfjarenplan “Samen voor minder Zwerfvuil” van de groep en gaat gepaard met een nationale sensibiliseringscampagne. Zo komen er onder meer affiches in de winkels en posters in bushokjes in de directe omgeving van de winkels. De supermarktketen plaatst verder op zwerfvuilgevoelige verpakkingen van zes soorten frisdrank en chips van het merk Everyday, extra aanduidingen die de consument moeten aanmoedigen om verpakkingen in de juiste vuilnisbak te gooien.