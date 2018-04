Specialisten bevestigen Londen-theorie over vergiftiging dubbelspion

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bevestigt de bevindingen van Londen over de identiteit van het chemische gif dat gebruikt werd bij de aanslag tegen de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Britse Salisbury. Dat schrijft de Organisatie donderdag in een verslag over het onderzoek naar stalen van het gif, dat ze op vraag van het Verenigd Koninkrijk heeft uitgevoerd.

Het product dat gebruikt werd had een erg hoge zuiverheidsgraad, zo blijkt nog uit het persbericht.

De OPCW vermeldt de naam van het chemische product niet, noch van waar het gif afkomstig is. Volgens de Britten werd het zenuwgas novitsjok gebruikt, dat in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw in het zou zijn ontwikkeld door Sovjet-wetenschappers. Rusland ontkent alle betrokkenheid bij de aanslag.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft donderdag nog aangekondigd op 18 april een vergadering bijeen te roepen met de OPCW om “de volgende stap te bespreken” na de publicatie van de bevindingen. “We werken zonder ophouden met onze partners om het onaanvaardbare gebruik van wapens van dit type tegen te gaan en hebben een vergadering met OPCW samengeroepen voor volgende woensdag”, klinkt het.