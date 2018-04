“Kim De Gelder van Aalter” mag geen joints mee roken

Een 23-jarige man uit Aalter is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan bezit van een verboden wapen en bedreiging. De procureur vergeleek A.F. met kindermoordenaar Kim De Gelder.

Op 12 februari liep A.F. rond halfzes 's ochtends over de Brugse markt. Hij droeg een lange regenjas, zwarte handschoenen en een zonnebril. Toen een voorbijganger hem wat uitdaagde haalde F. een telescopische wapenstok boeven en bedreigde hij de man, die het meteen op een lopen zette en een danscafé binnenvluchtte.

De politie kon de jongeman even later in de boeien slaan. “Ik heb geen goed gevoel bij dit dossier”, stelde de procureur tijdens het proces. “Dit gedrag doet me denken aan Kim De Gelder.” De Gelder richtte meer dan 9 jaar geleden - op 23 januari 2009 - een bloedbad aan in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde

A.F. werd al eens opgenomen voor psychoses. Volgens de verdediging ligt de oorzaak bij experimenten met marihuana. “Maar nu is hij op goede weg. Hij is zeker niet de Aalterse Kim De Gelder”, klonk het.

De rechter gaf A.F. de gunst van de opschorting maar legde hem wel enkele voorwaarden op. Zo mag hij geen drugs meer gebruiken en moet hij in psychologische begeleiding.