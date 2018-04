Dinosaurusskelet in je woonkamer? Voor anderhalf miljoen euro kan het

De kunstwereld is gewaarschuwd, archeologische schatten worden steeds populairder als hebbedingen bij de superrijken. In Frankrijk gingen er tijdens de veiling ‘Back to the Jurassic’ twee levensgrote skeletten onder de hamer voor bijna drie miljoen euro.

De pronkstukken van ‘Back to the Jurassic’ waren een diplodocus, een 12 meter hoge vegetarische dinosaurus en een allosaurus, een ‘kleine’ vleeseter van bijna vier meter lang. Beide reptielen zwierven zo’n 150 miljoen jaar geleden op onze aardbol rond.

Leeftijd was geen bezwaar voor de anonieme koper die voor beide skeletten 2,85 miljoen euro neertelde. Opvallend was dat de kleinere vleeseter net iets meer geld opbracht dan het skelet van de enorme vegetarische dinosauriër. “Mensen zien graag tanden”, legt verkoop expert Eric Mickeler uit aan het Franse persbureau AFP.

Kopersprofiel verandert

Die voorkeur voor de bekendste, uiterlijke kenmerken van dinosauriërs wijst erop dat het profiel van een potentiële koper aan het veranderen is. Vroeger waren een paar rijke verzamelaars de enige mensen die belangstelling hadden om skeletten te bezitten, maar dat is nu volop in verandering. “Dinosaurussen zijn coole, trendy objecten geworden. Ze worden meer en meer decorstukken zoals schilderijen en kunst”, vertelt expert in de verkoop van fossielen Lacopo Briano aan AFP in de aanloop naar de veiling.

Daarmee verwees Briano naar het extravagante koopgedrag van rijke acteurs als Nicolas Cage die zich naast privé eilanden en spookhuizen onlangs ook een dinosaurus skelet aanschafte.

Wetenschapers niet blij

Niet iedereen is opgezet met de steeds commerciëler wordende verkoop van skeletten. Pascal Godefroit, paleontoloog van het museum voor Natuurwetenschappen in Brussel volgde de veiling in Parijs op de voet. Hij is niet opgezet met de nieuwe trend: “Het is een trieste zaak dat zoveel skeletten verkocht worden voor privédoeleinden aan personen die doorgaans niets van fossielen of archeologie kennen.”

Volgens hem beschadigen commerciële verkopers de beenderen om ze aantrekkelijk te maken voor onwetende kopers. “Om de skeletten mooi te maken wordt er vaak brons en andere materialen toegevoegd aan de beenderen”, klinkt het. “Als een bot zo is behandeld kan je er niet veel onderzoek meer op doen. Dan is het voor de wetenschap zo goed als verloren.”

De rijke, nietsvermoedende kopers krijgen ook vaak onjuiste informatie: “Als een veiling beweert dat een skelet voor 90 procent volledig is, gaat het vaak maar om 60 procent van de botten die écht authentiek zijn.”

Illegale handel

“De twee skeletten die nu in Parijs verkocht werden komen uit de Verenigde Staten”, weet Godefroit te vertellen. Als een Amerikaan een dinosaurus skelet op zijn eigendom ontdekt is het van hem. Dat lijkt logisch maar toch is het in veel landen anders. Vaak moeten de archeologische vondsten, zoals oude kunstobjecten en skeletten, naar de overheid gebracht worden. Maar mensen beseffen dat er geld mee te verdienen valt en dat zorgt niet alleen voor een zwarte markt in fossielen, ook veel skeletten die op veilingen verkocht worden zijn eigenlijk illegaal.

Dino’s zonder naam

“Nieuwe soorten dinosaurussen moeten eerst door een wetenschappelijke instelling bestudeerd worden vooraleer ze hun officiële, latijnse naam krijgen,” aldus Godefroit . “Veilinghuizen en gespecialiseerde verkopers die deze unieke exemplaren in handen krijgen geven er vaak een willekeurige naam aan en verhinderen onderzoekers om hun werk te doen.”