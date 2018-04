Hoofdinspecteur deelt klappen uit na geclaxonneer aan kruispunt

Gent / Brussel - Een hoofdinspecteur van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene moest zich donderdag verantwoorden voor verkeersagressie. In 2015 kreeg hij het aan de stok met een bestuurder die claxonneerde, waarop beide heren op de vuist gingen. Het openbaar ministerie vraagt een werkstraf voor beide mannen.

Beide heren gingen in 2015 op de vuist op straat, nadat een jonge Gentenaar claxonneerde naar de stilstaande wagen van een hoofdinspecteur van de zone Brussel Hoofdstad Elsene. Die was even gestopt op de rijweg, om het fopspeen terug de geven aan zijn kindje in de wagen. Volgens het openbaar ministerie (OM) stapte de hoofdinspecteur daarop uit, en ging hij verhaal halen bij de claxonnerende jongeman.

Camerabeelden

“Meneer stapte uit en stapte richting de wagen van de jongeman”, aldus het OM. “Die kwam ook uit zijn wagen, waarna een vechtpartij ontstond. Op de camerabeelden van een getuige is duidelijk te zien dat de hoofdinspecteur de eerste duw geeft, waarna het gevecht losbarst.”

De Gentse strafrechter vond het opmerkelijk dat hij een hoofdinspecteur voor zich had staan. “Iemand in uw functie moet zich toch kunnen beheersen?”, vroeg de voorzitter aan de beklaagde.“Ge hebt de beelden toch zelf ook gezien?”, klonk het bij de voorzitter. “Daar ziet ge toch dat gij eerst begint te duwen, waardoor er een gevecht ontstaat?” De hoofdinspecteur geeft toe dat hij enkele klappen uitdeelde, maar verklaarde dat hij eerst zelf een tiental klappen incasseerde. “Die beelden zijn voor mij geen juiste weergave van wat er gebeurde”, zei de man. “Even voordien had ik al enkele klappen moeten incasseren, en hij bleef maar claxonneren achter mij.”

Dat beide heren even voordien al op de vuist gingen, ontkende de tweede beklaagde met klem. Op de beelden was wel te zien hoe hij zich uitdagend en agressief opstelde. Nadat hij klappen kreeg van de hoofdinspecteur, kroop hij ook op de wagen van de man en begin hij op de vooruit te bonken.

Onberispelijke agent

Thomas Gillis, advocaat van de hoofdinspecteur, vroeg mildheid aan de rechter, en benadrukte dat hij zich de vraagt moest stellen hoe een hoofdinspecteur met een onberispelijke staat van dienst in die situatie terechtkwam. “Het OM ziet mijn cliënt als de enige agressor in dit verhaal, maar dat klopt niet”, aldus Gillis. “Dergelijke incidenten gebeuren alleen als beide betrokkenen geagiteerd zijn. Mijn cliënt heeft een onberispelijke staat van dienst bij de politie, en wil commissaris worden. Hij ging over de schreef, maar lokte het niet alleen uit.”

Het openbaar ministerie vroeg een werkstraf voor beide mannen, die naast elkaar in de beklaagdenbank zaten, en een boete van 300 euro. Over twee weken weten ze waar ze aan toe zijn.