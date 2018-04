Museum zkt modellen (zich onthouden indien niet lijkend op oud portret)

Deinze - Een jonge deerne die als twee druppels water lijkt op de hoveniersdochter die door Emile Claus op doek is vereeuwigd. Of een kunstenaar die wel een dubbelganger lijkt van Gustave van de Woestyne. Met zulke voorbeelden roept het museum van Deinze en de Leiestreek iedereen op om zelf te komen poseren naast geportretteerde figuren met een treffende gelijkenis.

“Het idee voor deze campagne is er gekomen in het kader van de Erfgoeddag die plaatsvindt op zondag 22 april”, zegt Jolien Verroeye. Zij is wetenschappelijk medewerkster van het museum van Deinze en de Leiestreek en ontwikkelde het idee met museumconservator Wim Lammertijn.

“Voor onze dubbelgangersactie, die nog loopt tot 22 mei, gaan we op zoek naar inwoners die willen poseren naast een portret uit onze eigen collectie”, zo gaat Verroeye verder. “Het is een ludieke actie, waarmee het museum wil bewijzen dat kunst en erfgoed zeer herkenbaar zijn”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “En het is tegelijk een oproep aan de Deinzenaren om een bezoek te brengen aan ons museum. Iedereen die zich herkent in een portret dat er hangt, kan aan onze hall of fame worden toegevoegd.”

Voorkeurstem

Bezoekers kunnen niet alleen zelf poseren naast een werk, ze kunnen ook een voorkeurstem uitbrengen voor het beste mudel. Dat kan ook op de website van het museum.

Deinzenaar Martin Wallaert, zelf kunstschilder, vond in het museum een zelfportret van kunstenaar Albert Claeys. Met de pijp in de mond gelijkt Wallaert als twee druppels water op zijn in 1967 overleden collega.

De jonge Baukis De Decker schittert als model naast een portret van Emile Claus. Daarop is ‘de dochter van de hovenier’ geschilderd, een werk uit 1908. Nele Hubrechts staat model voor Rust, een vrouwenportret van René Bruynseraede uit 1937.

Meersterwerken

De Deinse theatermaker, acteur en bellenman Nick Hollevoet staat model als Berten De Bels, een portret van Fons Roggeman uit 1963. Die schilder woonde lange tijd in Sint-Martens-Latem. Kunstenaar Stief Desmet uit Bachte-Maria-Leerne poseert dan weer met een hoed op, als Gustave van de Woestyne, in 1905 geschilderd door Alfons Dessenis. Van de in 1947 in Ukkel overleden Van De Woestyne heeft het Mudel zelfs enkele meesterwerken hangen.

Fran Huys, docente aan de stedelijke academie, staat model als mevrouw Van Hecke, in 1920 geportretteerd door Leon De Smet. De schilder overleed in 1966 in Deurle.

www.mudel.be/dubbelganger