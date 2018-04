Hoe zou nog zijn met… de nummer tien die Club Brugge 20 jaar geleden zijn laatste competitiezege bezorgde op Anderlecht?

Zondag is het erop of eronder voor Anderlecht. Paars-wit krijgt leider Club Brugge over de vloer voor dé kraker van het weekend. De troepen van Hein Vanhaezebrouck hebben de geschiedenis mee. Blauw-zwart kon in de competitie namelijk al twintig jaar niet meer winnen in Brussel. De laatste keer dat Club dat deed, was op 9 september 1998. Met spelmaker Darko Anic in een hoofdrol.

We keren even terug naar die historische wedstrijd in het Astridpark. Het Anderlecht van Arie Haan was vreselijk begonnen aan het seizoen en ...