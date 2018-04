KV Mechelen plukt 33-jarige verdediger weg bij Beerschot-Wilrijk

Een maand na de degradatie heeft KV Mechelen zijn eerste zomeraanwinst beet. Het legt vandaag Arjan Swinkels vast voor één seizoen. De 33-jarige centrale verdediger is einde contract bij Beerschot Wilrijk en komt dan ook transfervrij over.

Swinkels komt na twee seizoen op Het Kiel transfervrij over van Beerschot Wilrijk, waarmee hij de promotiefinale in de Proximus League verloor van Cercle Brugge. In de terugwedstrijd veroorzaakte de verdediger in de slotminuut de beslissende strafschop, waardoor Cercle kon promoveren. KV zoekt voor eerste klasse B een paar ervaren spelers met leiderskwaliteiten en Swinkels past in dat plaatje. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij met landgenoot Denis van Wijk gaat samenwerken. Van de zomer van 2006 tot november 2007 was Van Wijk al zijn trainer bij Willem II. "Ik wil KVM helpen om terug naar 1A te gaan", was zijn eerste reactie.

De 33-jarige Nederlander is een jeugdproduct van Willem II en stond ook jarenlang vast in het elftal van de Tilburgers (2004-2012). Nadien volgden passages bij Lierse (2012-2015), Roda JC (2015-2016) en Beerschot Wilrijk (2016-2018). Bij de Ratten kwam Swinkels de voorbije twee seizoenen tot 59 officiële optredens (en vier goals).

Ook De Camargo?

KV hoopt met Igor de Camargo binnenkort een tweede aanwinst te strikken. De 33-jarige Belgisch-Braziliaanse aanvaller en 9-voudige Rode Duivel is bij APOEL Nicosia eveneens einde contract.