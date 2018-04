Griekse gevechtspiloot maakt dodelijke crash boven Egeïsche Zee

Een piloot van de Griekse luchtmacht is donderdag met zijn straaljager neergestort in de Egeïsche zee. Dat meldt defensieminister Panos Kammenos, die voorlopig niet communiceert over de oorzaak van de crash.

De piloot, die aan boord zat van het Mirage 2000-5 gevechtsvliegtuig, heeft de crash niet overleefd, zo gaf de buitenlandminister nog mee. Het toestel is neergestort ten noorden van het Griekse eiland Skyros, centraal gelegen in de Egeïsche zee.

Door toenemende spanningen met Turkije, heeft Griekenland de laatste weken zijn patrouilles in het luchtruim rond de Griekse eilanden gevoelig opgevoerd, met bijna dagelijks onderscheppingen en valse luchtgevechten.

“Een Griekse piloot voegt zich bij in het heldendom. Hij waakte over de verdediging van onze nationale soevereiniteit en territoriale integriteit”, schreef Kammenos in een twitterboodschap.

Griekse marineschepen en legerhelikopters zijn intussen een zoekactie naar de piloot gestart.