Peta was zestien toen haar moeder haar liet verkrachten. Nu doet ze een emotionele oproep om haar vervroegde vrijlating aan te vechten

Ze zouden samen op meidenweekend gaan, dat had haar moeder haar beloofd. Maar in de plaats daarvan trokken ze naar een goedkoop motel, waar een ‘internetvriend’ hen opwachtte. Moeder Therese ging buiten een sigaret roken terwijl dochter Peta gruwelijk verkracht werd. Nu dreigt de moeder vrij te komen, na amper enkele maanden cel.

De Australische Peta Butler was zestien jaar oud toen haar moeder Therese haar met de bus vanuit Brisbane meenam naar het stadje Toowoomba. Het moest een leuk meidenweekend worden, maar het werd een vreselijke nachtmerrie.

Onverwachte bezoeker

Het begon allemaal toen ze na een bezoekje aan McDonald’s teruggingen naar hun goedkoop motel, waar Therese haar dochter voortdurend alcohol bleef schenken. Om warmer te krijgen, zo beweerde ze.

Niet veel later kwam Thommo het hotel binnen. Een man die Therese al twee jaar kende via het internet en die haar via die weg overtuigd had om hem haar dochter te laten aanranden.

“Mijn moeder had wel eens over hem gesproken”, getuigde Peta Butler in A Current Affair. “Die dag was de tweede keer in twee jaar tijd dat ik hem zag.”

Verkrachting

Therese zei haar dochter dat ze naar hun kamer moest gaan. Dat deed ze, denkende dat haar moeder en haar potentieel nieuw lief wat tijd voor zichzelf wilden. Maar toen ging de deur open en stond Thommo plots voor haar.

“Hij zei niets en wandelde op me af, deed zijn broek en de mijne uit. Ik was verlamd van de schrik, ik kon niets doen. Ik kon gewoon niet bewegen. Ook roepen of schreeuwen ging niet. Het duurde maar een paar minuten. Ik herinner me nog goed hoe hij eruitzag en hoe hij rook. Die geur vergeet ik nooit.”

Ondertussen zat haar moeder buiten de kamer te roken. “Ik hoopte zo dat ze zou binnenkomen en hem zou tegenhouden. Maar dat deed ze niet. Ze wist nochtans goed wat er gebeurde. Toen ik haar nadien in de armen viel, zei ze dat alles wel goed zou komen. Toen wist ik dat ze het zelf georganiseerd had.”

En alsof de verkrachting nog niet genoeg was, bleef Thommo ook nog slapen. “Hoe kan een moeder zoiets doen? Hoe kan zij buiten zitten, wetende dat haar dochter verkracht wordt?”

Moeder Therese en Peta

Vervroegde vrijlating

Pas tien jaar na de feiten vond Peta, die intussen zelf twee dochters heeft, de moed om haar moeder via de telefoon te confronteren over die avond. “Oké, het was verkrachting, maar je was wel al zestien jaar”, zei de moeder tijdens het gesprek. “Als je jonger was geweest, had ik dit niet laten gebeuren.”

Uiteindelijk zorgde dat gesprek ervoor dat de moeder in februari veroordeeld werd tot vier jaar cel. Maar vermoedelijk komt zij in oktober alweer vrij. Peta vreest die dag, aangezien haar moeder tijdens het proces voor heel de rechtszaal bedreigingen uitte.

Robotfoto van dader ‘Thommo’

“Zij heeft het gepland. Zij heeft alles georkestreerd. Zij heeft me op die dag van mijn leven beroofd”, getuigt Peta. “Dat is toch geen moeder. En dit is toch geen straf… Ze heeft nog geen twaalf maanden gekregen.”

Intussen heeft een kennis van haar een petitie gestart om de vervroegde vrijlating aan te vechten. Daar kwamen intussen al meer dan 1.600 handtekeningen op. “Ik hoop dat de procureur-generaal de juiste beslissing zal nemen en deze zaak met spoed opnieuw zal behandelen”, klinkt het.

Peter ‘Thommo’ Thompson zelf loopt nog steeds vrij rond. Ondanks de robotfoto die de politie van hem verspreidde.