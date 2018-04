AS Roma-kenner over de Romantada tegen Barcelona en de reden achter het “mindere seizoen” van Nainggolan

In Italië was men donderdag vooral bezig met het drama van Juventus, maar een dag eerder vloeide er veel inkt over de stunt van AS Roma tegen Barcelona. De Giallorossi wonnen in eigen huis met 3-0 en plaatsten zich zo verrassend voor de halve finales van de Champions League. Hoog tijd om die stunt te analyseren met een clubkenner.

“Deze wedstrijd is ongetwijfeld een van de meest historische in de geschiedenis van AS Roma”, aldus John Solano, eindredacteur van het populaire AS Roma Press en auteur van artikels op de Engelstalige website van de Italiaanse topclub. “Alleen al omdat de Giallorossi niet meteen een geweldige reputatie hebben in de Champions League of elke andere Europese competitie. Dit is dus zeker een belangrijke wedstrijd om nooit meer te vergeten.”

“Edin Dzeko was echt fenomenaal. Hij was zonder twijfel de beste speler tegen Barcelona en waarschijnlijk is hij tot nu toe de belangrijkste geweest gezien over het ganse seizoen. Radja Nainggolan? Hij speelde zijn wedstrijd in Camp Nou, zoals steeds. Hij kende dit seizoen een mindere periode maar dat heeft vooral met zijn positie te maken. Die is anders dan onder Luciano Spalletti.”

De Romeinen startten het seizoen dan ook met een nieuwe coach, de van Sassuolo overgekomen Eusebio Di Francesco. “Nainggolan is niet de Nainggolan van vorig seizoen. Onder Spalletti speelde hij een stuk aanvallender dan onder Di Francesco. Radja bevindt zich in het huidige systeem zelfs regelmatig op de flank.” Dat vertaalt zich dan ook in de cijfers: drie goals en acht assists dit seizoen tegenover veertien goals en zeven assists in 2016/17 voor de Rode Duivel.

“Al moet ik Di Francesco wel het merendeel van het krediet geven voor de prestatie tegen Barcelona. Hij is erin geslaagd om van Roma een team te maken waarmee er rekening moet gehouden worden in Europa. Dat is iets waarin voorgangers als Rudi Garcia en Luciano Spalletti nooit geslaagd zijn.”

De vreugde bij Roma was onwaarschijnlijk groot. Foto: Photo News

Serie A

Toch staat Roma pas vierde in de Serie A. “Er zijn nog steeds bepaalde twijfels over Di Francesco. Hij heeft al het hele seizoen problemen om Roma gemotiveerd te krijgen voor wedstrijden tegen kleinere teams. Daarin hebben ze dan ook de meeste punten laten liggen. Ik denk dat de Giallorossi elke keer weer klaar zijn voor de topmatchen, maar de rest van de competitie gewoon onderschatten.”

Een plek in de top vier is goed voor een rechtstreeks ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Roma is daar echter verre van zeker van en strijdt tegen Lazio en Inter om twee dure plekken. Nu de Giallorossi ver geraakt zijn in de editie van dit jaar, kan dat wel eens problemen geven voor die van volgend seizoen. “Of ze de top vier kunnen missen? Zeker, door het drukke schema dat er nog aankomt. Dat zou echt een grote catastrofe zijn”, aldus Solano.

Wie weet zit er dus niets anders op voor Nainggolan en AS Roma om de Champions League te winnen...