Deze nazibunkers met wapendepots en commandoposten kunnen de jouwe worden

Litouwen heeft nog enkele bunkers op overschot die in de jaren dertig door de nazi’s werden gebouw en zet het ondergrondse complex binnenkort te koop. De bunkers werden in het verleden vooral gebruikt door daklozen en liggen er vervallen bij, maar daar komt nu verandering in nadat enkele liefhebbers van geschiedenis de gebouwen onder handen gaan nemen. De Litouwse overheid hoopt dat de nieuwe eigenaar de bunkers zal restaureren zodat het een toeristische trekpleister wordt.

Volgens lokale historicus Yuri Melkonov is er niks meer met het complex gebeurd sinds de laatste grenswachters 25 jaar geleden de deuren van de bunkers toetrokken. “De omstandigheden zijn erg onhygiënisch”, aldus de man die zich de plek verloederd en verlaten herinnerd. “Als er toeristen willen komen, zullen de gebouwen moeten worden gepoetst. Er zullen ook faciliteiten moeten worden gebouwd zodat bezoekers informatie krijgen of rondleiding door een gids.”

De Litouwse overheid zal de duistere en onheilspellende bunkers binnenkort van de hand doen en hoopt dat de toekomstige nieuwe eigenaar de site zal restaureren en verzorgen omdat zij momenteel “de middelen daarvoor niet hebben”. Hoewel de bunkers momenteel erg bouwvallig zijn en er op veel plekken puin ligt, krijgen potentiële kopers er ook een wapendepot bij, enkele commandoposten en platformen waar vroeger kanonnen en luchtafweergeschut stonden.

De bunkers - een stille getuige van het oorlogsgeweld in de jaren veertig - zouden in 1939 zijn gebouwd door Nazi-Duitsland ter verdediging van de lucht boven Memelland, een gebied ten noorden van de rivier de Memel. Het gebied - dat sinds de 18de eeuw tot Pruisen toebehoorde - kwam na de eerste wereldoorlog in handen van Litouwen door het Verdrag van Versailles. In maart 1939 werd Memelland geannexeerd door de Duitsers, maar werd begin 1945 bevrijd door het Russische leger.