Na de woelige Champions League is het vanavond de beurt aan de Europa League: dit staat er op het spel!

Na de (woelige) kwartfinales in de Champions League, is het vanavond de beurt aan de kwartfinales in de Europa League. In die competitie spelen geen Messi, Ronaldo, De Bruyne of Nainggolan maar toch valt er nog heel wat te beleven. En is er nog één landgenoot actief.

Foto: Photo News

Lazio Roma kan zich vanavond (21u05) verzekeren van een plek in de halve finales van de Europa League. Het team van Rode Duivelverdedigt bij RB Salzburg een 4-2-zege uit de heenwedstrijd.

Lazio Roma, derde in de Serie A, is aan een knappe reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag bezig. Jordan Lukaku kampte de voorbije maand met een knieblessure, maar stond zondag voor het eerst terug op het wedstrijdblad bij de Romeinen. Hij bleef tijdens de 1-2 zege bij Udinese wel op de bank. De laatste Europese halve finale van de Biancocelesti dateert al van vijftien jaar geleden. In 2003 sneuvelde Lazio in de toenmalige UEFA Cup bij de laatste vier tegen de latere winnaar, FC Porto.

Topprioriteit voor Arsenal

Foto: Photo News

Tegelijkertijd staatvoor haar terugwedstrijd bij CSKA Moskou, na 4-1 winst in het Emirates Stadium. De Gunners hebben van de Europa League - en het bijhorend toegangsbewijs tot de Champions League volgend seizoen - een topprioriteit gemaakt. Met een zesde plaats, en dertien punten achterstand op de nummer vier, zijn de troepen van Arsène Wenger in de Premier League kansloos in de race om een Champions League-ticket.

De Gunners verdedigen bij CSKA Moskou een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd. Dat lijkt een veilige uitgangspositie, maar AS Roma bewees woensdagavond in de Champions League nog dat het wel degelijk mogelijk is terug te komen uit een geslagen positie. Radja Nainggolan en co wonnen met 3-0 van FC Barcelona, na het heenduel eveneens met 4-1 te hebben verloren...

Boze Sporting-voorzitter

Sporting CP Sporting CP Atlético Madrid Atlético Madrid trekt met een bonus van twee doelpunten naar Lissabon voor een confrontatie met Sporting. Sporting-voorzitter Bruno De Carvalho toonde zich vorige week absoluut niet tevreden met de 2-0 nederlaag in Madrid en bekritiseerde openlijk zijn spelersgroep. Die mag donderdag proberen alsnog zijn ongelijk te bewijzen.

Foto: EPA-EFE

Ook L’OM moet vol aan de bak

Foto: AFP

Olympique Marseille ten slotte moet in het eigen Stade Vélodrome vol aan de bak tegen RB Leipzig. De Duitsers wonnen thuis met 1-0. Marseille maakte van de Europa League een hoofddoel en zou graag de finale spelen in het naburige Lyon. De laatste Europese finale van de Zuid-Fransen dateert alweer van 2004, toen ze in de eindstrijd van de UEFA Cup het onderspit moesten delven tegen Valencia.

De loting voor de halve finales vindt vrijdagmiddag (om 12u00) plaats in Nyon.