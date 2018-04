Vlaamse student met de dood bedreigd na kritisch artikel in holebimagazine

De Vlaamse student Politieke Wetenschappen Rémy Bonny specialiseert zich in homorechten in voormalig communistische landen. Voor zijn studie reist hij ook heel wat af, en na een reis naar Armenië schreef hij voor het holebimagazine Zizo en artikel over de rechten van transgenders in het land, dat hij door een door homo- en transfoob noemt. Dat artikel leverde hem echter al snel een doodsbedreiging op.

Het is niet de eerste keer dat Rémy bedreigd wordt, het lijkt wel bij het domein te horen. Al was de bedreiging nog nooit zo concreet dat hij ermee naar de politie stapte. Dat deed hij echter meteen toen hij op Instagram toegestuurd kreeg dat hij maar naar “Saoedi-Arabië moest gaan om homo’s te verdedigen. Of ben je bang dat je hoofd afgehakt wordt? Wees maar niet te gelukkig, in België ben je ook niet veilig. Ik heb mijn Armeense vrienden in België gezegd voor je uit te kijken.”

Foto: Rémy Bonny

Van wie de bedreiging komt, is enkel bij Rémy en de politie bekend, die zijn klacht meteen erg serieus namen. Rémy zelf maakt zich niet al te veel zorgen en zegt dat het waarschijnlijk erger is voor zijn ouders dan voor hem. “Het was wel even schrikken toen ik het las. Ik moet ook geslapen hebben toen het bericht verstuurd werd, want het was het eerste wat ik zag toen ik wakker werd. Dat is natuurlijk niet fijn om te krijgen, maar het zet mij mogelijk nog meer aan om door te gaan in plaats van dat het me zou ontmoedigen.”

Hoewel de bedreiging duidelijk uit Armeense hoek lijkt te komen, vertelt Rémy ons meestal echter steun te krijgen van naar ons land uitgeweken Armenen, maar ook Polen of Oekraïners. “Ze zijn meestal blij dat ik de situatie van holebi’s in hun land bestudeer en probeer te verbeteren. Je moet ook niet vergeten dat niemand homofoob geboren is. Als je in die landen met mensen praat, merk je ook dat ze enkel de verhalen kennen die ze in de kerk te horen krijgen en eigenlijk niets weten over holebi’s of transgenders.”

In het artikel voor Zizo magazine haalde Rémy dan ook de grote invloed van de apostolische Armeense kerk op het land aan als de grote schuldige voor de gebrekkige holebi- en transrechten in het land. En hij ziet de situatie er niet meteen verbeteren: “Binnenkort moet er een nieuw coöperatieverdrag gesloten worden tussen Armenië en de EU. De EU heeft als voorwaarde gesteld dat er daarom een nieuwe antidiscriminatiewet moet ingevoerd worden, alleen wordt er gefluisterd dat die wet holebi’s en transgenders net vogelvrij zou verklaren.” Volgens Rémy zou in de wet namelijk opgenomen worden dat niemand gediscrimineerd mag worden, behalve holebi’s, transgenders en enkele andere minderheden. Hij vreest dan ook Tsjetsjeense toestanden waarbij de LHBT-bevolking straffeloos gediscrimineerd, maar ook verwond, ontvoerd en zelfs vermoord zou mogen worden. “En bij de EU merk ik weinig animo om het verdrag te laten afspringen op een mensenrechtenkwestie. Maar ik hoop uiteraard dat dat wel gebeurt.”