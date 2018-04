Dertiger ligt in graskant met kogel in been

Hasselt - De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft woensdagavond in de grasberm op de Sint-Truidersteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Overmerelaan in Hasselt een 34-jarige man met een schotwonde in het been aangetroffen. Dat maakte het parket van Limburg bekend.

Het incident gebeurde rond 21.00 uur nadat de politie verschillende meldingen van geweerschoten had binnengekregen vanop de Sint-Truidersteenweg.

Ter plaatse troffen de politieploegen de gewonde man aan. Hij had een schotwonde in het been opgelopen. De hulpdiensten dienden hem de eerste zorgen toe en brachten hem over naar het ziekenhuis.

Het onderzoek loopt nog.