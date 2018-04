Aantal terroristische aanvallen in Westerse landen in 2017 verdubbeld

Brussel - Het aantal terroristische aanvallen in Westerse landen is in 2017 verdubbeld, van 96 in 2016 naar 204 in 2017. Dat blijkt uit de risicokaarten 2018 die verzekeraar Aon donderdag publiceert over politiek geweld, terrorisme en politieke risico’s.

Het risico op politiek geweld neemt over de hele wereld toe, zegt Aon op basis van de kaarten, waarop je de risico’s per land en per regio kan zien. Zo zijn 40 procent van de landen blootgesteld aan een risico op terrorisme of sabotage.

In Westerse landen bedroeg het aantal terroristische aanvallen in 2017 meer dan het dubbele (204) dan in het jaar voordien (2016: 96). Maar doordat ze minder dodelijk waren, bleef het totale aantal slachtoffers in beide jaren ongeveer gelijk (1.092 in 2017).

Een en ander heeft volgens Aon een impact het internationaal bedrijfsleven. “We bemerken een duidelijke trend dat bedrijven wakker liggen van terroristische aanvallen die hun toeleveringsketen geheel of gedeeltelijk kunnen onderbreken”, zegt Ann Cremers, Senior Manager Property & Terrorism bij Aon Risk Solutions. Volgens Aon richt 8 procent van de terroristische aanslagen zich specifiek op bedrijven en viseerde drie kwart daarvan olie en gas, mijnbouw, transport, bouwnijverheid of kritische infrastructuur.

Aon concludeert ook onder meer dat de globale invloed van Islamitische Staat over zijn hoogtepunt heen is, de toeristische sector een bijzonder aantrekkelijk doelwit voor het internationale terrorisme blijft en radicaal linkse extremisten een groeiende bedreiging vormen.