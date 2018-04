Foto’s van honderden naakte Vlaamse meisjes ontdekt in geheime chatbox vol wraakporno

Honderden Vlaamse meisjes zijn, meestal zonder dat ze het weten, het slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws en het Nederlandse RTL Nieuws. Het parket start een onderzoek naar het geheim forum waar 3.000 leden beelden van jonge meisjes uitwisselen. Sommigen zijn minderjarig.

In totaal circuleren er op de afgeschermde website meer dan 5.000 naaktfoto’s, die door duizenden gebruikers worden geruild als Pokémonkaarten. Het parket is een onderzoek gestart nadat VTM Nieuws het gerecht op de hoogte heeft gebracht.

Foto’s van naakte (ook minderjarige) meisjes, filmpjes van slachtoffers die seksuele handelingen verrichten bij hun vriendje en pornografische afbeeldingen waar geen toestemming voor werd gevraagd. De verzameling is te vinden op de beveiligde Nieuw-Zeelandse clouddienst Mega en alleen toegankelijk met een uitnodiging. De leden van het wraakpornonetwerk, want dat is het vooral, krijgen alleen toegang tot de verzameling als zij ook zelf foto’s of video’s delen. Op deze manier probeert de beheerder zo veel mogelijk wraakporno te verzamelen en beschikbaar te maken.

De foto’s en filmpjes van de meisjes, die door de jongens ‘wins’ worden genoemd, komen op verschillende manieren in de chatbox terecht. Meestal zetten ex-vriendjes van slachtoffers ze uit wraak online. Maar ze komen ook van social media-accounts zoals Snapchat en Facebook die gekraakt werden zodat foto’s zonder toestemming worden gekopieerd. Topless vakantiefoto’s bijvoorbeeld van niets vermoedende meisjes.

Intussen hebben al enkele slachtoffers gereageerd. Els (fictieve naam) maakte het uit met haar vriendje. Ze getuigde gisteren bij VTM over hoe haar pikante foto’s plots online stonden.

“Op het moment dat die foto’s gemaakt zijn was ik 21 jaar oud. Mijn partner was toen 24”, vertelt de jonge vrouw. “Op een bepaald moment hebben wij ruzie gehad en dan hebben we het bijgelegd. Van het ene kwam het andere. Toen heeft hij me die vraag gesteld. Ik was op dat moment kwetsbaar en ik heb toegestemd. Het gaat om foto’s waarop hij me in een bepaalde pose heeft gezet of me gevraagd heeft om zo te liggen. Hij heeft naaktfoto’s van mij gemaakt.”

Nadat de foto’s gemaakt werden, heeft de vrouw ze nooit meer teruggezien, vertelt ze. “De dag waarop ik de relatie heb beëindigd, is hij in huilen uitgebarsten. Dan heeft hij tegen mij gezegd: ‘Ik ga uw leven verpesten, ik ga die foto’s doorsturen naar iedereen die ik ken. Ik ga ze online zetten.’” Dat heeft hij dus ook gedaan, wat uiteraard strafbaar is.

Collages met Facebookfoto’s

VTM Nieuws-journalist Kenneth Dée en de Nederlandse reporter Sander Denayer infiltreerden in een van de chatgroepen. RTL Nieuws huurde een naaktmodel in en met de foto’s van haar kregen ze toegang tot de chatbox met duizenden foto’s van jonge meisjes, weergegeven met voor- en achternaam en gerangschikt per provincie. Of zelfs per gemeente.

“Ook maken de leden van het netwerk collages van de slachtoffers. Daarin worden de seksueel getinte foto’s naast normale Facebookfoto’s geplaatst. Dit gebeurt met name als het meisje niet voldoende herkenbaar op de foto staat. Zo is van een meisje uit het Nederlandse Zwolle te zien hoe zij seksuele handelingen verricht waarbij haar hoofd niet volledig in beeld is. Deze foto’s worden dan naast ‘normale’ foto’s en een screenshot van haar Facebookprofiel geplaatst”, zegt Denayer.

Volgens Kenneth Dée wordt er in de groepen ook vaak gevraagd of iemand misschien weet wie een bepaald meisje is of waar ze vandaan komt. Om haar te kunnen identificeren. Gewoon voor de kick.

Ine Van Wymersch van het Brusselse parket bevestigt dat het Brusselse parket intussen alle gegevens heeft gekregen en de Computer Crime Unit (CCU) met een onderzoek heeft belast. Ze zullen in eerste instantie proberen te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de chatbox. In een volgende fase zal geprobeerd worden zo veel mogelijk leden te identificeren.

Voor de politie is het alleszins moeilijk om aan die database te komen, laat staan ze offline te halen. De chatboxen dienen als link naar die database. Zodra een chatbox ontdekt wordt, sluiten de gebruikers de link af en maken ze een nieuwe aan.

Wie denkt het slachtoffer te zijn kan contact opnemen met de politie. “Op voyeurisme staan celstraffen die kunnen oplopen tot 15 jaar, als er minderjarigen bij betrokken zijn. Als de slachtoffers meerderjarig zijn, is de maximumstraf 5 jaar. Gaat het om slachtoffers tussen 16 en 18 jaar oud, riskeert de dader die de beelden publiek maakte tussen 5 en 10 jaar cel”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.