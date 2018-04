Man beschuldigt broer van verkrachting maar DNA bewijst tegendeel

Maldegem - Een dertiger uit Maldegem verscheen voor de Gentse correctionele rechtbank op verdenking van verkrachting van de vriendin van zijn broer. De man blijft de feiten in alle toonaarden ontkennen, al bewijst een DNA-test zijn schuld.

Ook toen de rechtbankvoorzitter aan de 32-jarige Maldegemnaar vroeg of hij écht zeker was van zijn onschuld, bleef de beklaagde in alle toonaarden ontkennen. “De bewijsstukken in het dossier geven nochtans het omgekeerde aan”, aldus de voorzitter.

De Maldegemnaar wordt beschuldigd van de brutale verkrachting van de vriendin van zijn eigen broer, op kerstdag 2016. Hij zou zijn slachtoffer vastgegrepen hebben, op de rug geduwd en nadien verkracht. “Mijn cliënte is een tengere vrouwe die een brede man als hij niet van haar afgeduwd kreeg”, zegt de advocate van het slachtoffer.

Getraumatiseerd

Dat slachtoffer is sinds de verkrachting getraumatiseerd en durfde volgens haar advocate niet naar de zitting te komen. “Mijn cliënte werd in haar tienerjaren jarenlang seksueel misbruikt, en is emotioneel labiel. De nieuwe verkrachting heeft haar verder gekraakt, waardoor ze begeleiding nodig heeft.”

De beklaagde opperde in zijn politieverhoren dat het misschien zijn broer was, die zijn eigen vriendin verkracht zou hebben.

“De DNA-test toont aan dat we wel degelijk úw sperma aangetroffen hebben in de vagina van mevrouw, en niét dat van uw broer. Nog steeds onschuldig?”, vroeg de rechter. “Ik heb geen seks gehad met haar, ik blijf erbij”, repliceerde de Maldegemnaar.

Eventjes de deur uit

“Ook de bloedingen en de inwendige verwondingen bij het slachtoffer wijzen nochtans op een verkrachting, meneer”, besloot de rechter.

Voor het openbaar ministerie is de zaak duidelijk. “De broer van meneer was eventjes de deur uit en meneer zag zijn kans schoon en verkrachtte het slachtoffer. Gezien zijn blanco strafblad vragen wij één jaar cel.”

Op 26 april weet de Maldegemnaar waar hij aan toe is.