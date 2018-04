Nog heel even en dan kleurt dit bos opnieuw prachtig paars

Halle - Het is nog wat vroeg om nu al hyacinten te gaan spotten, maar in het Hallerbos is het alle hens aan dek. De komende vier weken verwacht het bos opnieuw duizenden bezoekers. Vanaf dit weekend is er opnieuw een gratis pendelbus.

“Het sprookjesbos komt stilaan tot leven. De bosanemonen bloeien uitbundig en zorgen op zonnige dagen voor stralende witte bloementapijten. Waar de zon vanaf 's morgens schijnt, is hier en daar al een paarsblauwe boshyacint te zien. Dat is vooral op de plateaus in het bos al het geval. In de valleien duurt het even langer vooraleer de zonnestralen de bloemenpracht ten volle laten ontluiken”, weet boswachter Pierre Kestemont. “Dit weekend is het eerste topweekend voor bezoekers. De bloemenpracht duurt tot begin mei. Voor wie maar een keer een bezoek kan brengen aan het bos en speciaal voor de volle boei van de hyacinten komt, zal dit weekend nog te vroeg zijn. Echte Hallenaren zijn de boshyacinten gewoon, maar dit is echt wel een uitzonderlijk fenomeen.”

Dreef afgesloten

Vanaf dit weekend start de speciale verkeersregeling met de gratis pendelbus. De Vlasmarktdreef is afgesloten, behalve voor de pendelbus, voor bussen en bestuurders met een mindervalidenkaart. De laatste jaren is de stormloop naar het magische bos sterk toegenomen. Vooral dankzij mooie kiekjes op de sociale media werd het Hallerbos op de hele aardbol bekend. Zo worden weer heel wat toeristen Japan, China, Zuid-Amerika en Scandinavië verwacht.