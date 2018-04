Woonzorgcentrum mag dan toch geen nieuwbouw zetten: “In de kou gezet door drie buren”

Heikruis / Pepingen - De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning voor een nieuw woonzorgcentrum in Heikruis vernietigd. Hierdoor kan Mater Dei niet beginnen bouwen en loopt hun nieuwbouwproject alweer een aanzienlijke vertraging op.

Het woonzorgcentrum Mater Dei wil op de site van het huidige centrum een nieuw woonzorgcentrum bouwen in de vorm van een vierkantshoeve met een binnentuin. De nieuwe site zou komen op wat vandaag nog hun parktuin is. Eens de nieuwbouw klaar, zouden de oude gebouwen afgebroken worden en worden omgevormd tot nieuwe parktuin. Mater Dei kreeg wel bepaalde voorwaarden opgelegd. Zo moesten elementen die het dorpsgezicht bepalen behouden blijven, zoals het oudste kloostergebouw en de kloostermuur.

Mater Dei had de bouwvergunning voor een eerste keer op zak in september 2017 maar het buurtcomité Red het Klooster ging in beroep. Het buurtcomité haalde toen aan dat het dorpsgezicht van Heikruis zou aangetast worden en dat de mooie parktuin onherstelbaar verwoest zal worden. Het beroep van Red het Klooster werd in eerste instantie niet weerhouden maar hierop ging het comité voor een tweede keer in beroep, deze keer bij de Raad voor Vergunningsbestwistingen. En deze keer wordt de visie van het buurtcomité wel gevolgd met een schorsing van de bouwvergunning tot gevolg. De bouwwerken moeten nu voor onbepaalde tijd worden opgeschort.

Bomen gekapt

Volgens de argumentatie van de Raad voor Vergunningsbestistingen werd er in het bouwdossier te weinig rekening gehouden met de historische waarde van de site voor de leefgemeenschap van Heikruis en met de bijzondere waarde van de historische parktuin. De bomen dreigden omgehakt te worden zodat er sprake was van hoogdringendheid. Bovendien zou ook de wetgeving inzake archeologie niet goed zijn nageleefd.

“In de kou gezet”

Mark Hautekiet, directeur van het woonzorgcentrum Mater Dei, is ontgoocheld en vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de dringende nood meer plaatsen in het woonzorgcentrum, dat meer voldoet aan de hedendaagse eisen.

“Jammer dat drie buren erin slagen om honderden senioren en personeelsleden in de kou zetten. Die nieuwe infrastructuur is echt broodnodig. Het huidige gebouw is helemaal op”.

Volgend week komt de raad van bestuur van Mater Dei samen om te bekijken hoe het nu verder moet. “In elk geval kost ons dit allemaal extra veel geld en tijd”, aldus Mark Hautekiet. Het buurtcomité Red het Klooster is wel tevreden en hoopt nu op een dialoog tussen het comité en het woonzorgcentrum. “De alternatieven die het buurtcomité voorstelt, zijn onrealistisch. We gaan vooral met de betrokken administraties rond de tafel om te zien wat zij exact willen”, aldus Mark Hautekiet.